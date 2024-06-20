Актора Скаженого весілля Арама Арзуманяна побили скінхеди у 18 років — подробиці

Зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян розповів, як його побили скінхеди
Український актор вірменського походження Арам Арзуманян згадав одну неприємну ситуацію. Один з головних героїв фільму "Скажене весілля" і серіалу "Скажені сусіди" згадав, як його ні за що побили люди з однієї субкультури.
Інтерв’ю в Арама Арзуманяна взяв Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.
Арам Арзуманян про побиття скінхедами
Відомий актор згадав, як він їхав у метро, читаючи книжку, і був побитий скінхедами просто через свій зовнішній вигляд. Виявляється, люди з цієї молодіжної субкультури побили Арама так, що йому довелося зашивати собі повіку.
Тоді українському актору було 17 чи 18 років, тобто це було одразу після школи, але, за його словами, він мав такий самий вигляд, як 11-річна дитина. Арам згадує, як тоді він просто встав, хоча під ним була калюжа крові, і побіг до метро, щоб запитати в людей.
"Я в метро їхав з книжкою, і побили просто за зовнішність. Я зашив собі повіку і все, несильно побили, незручно було, позаду напали. Я такий на вигляд, наче 11-річна дитина. Я ще встав тоді, в мене все так мокро було, побіг назад до метро, людей питаю. Ну хлопчик, молодий пацан, максималізм цей. Мені 17 чи 18 років було. Одразу це після школи", — згадує цю ситуацію Арам Арзуманян.
Зріст Арама Арзуманяна
Відомо, що 38-річний актор вірменського походження Арам Арзуманян має зріст лише 156 сантиметрів. Попри те, що актор доволі невисокий, він є дуже талановитим, адже проявив неймовірну акторську гру в декількох комедійних фільмах і серіалах. Сам Арам жодної уваги не приділяє своєму зросту.
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