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Зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян розповів, як його побили скінхеди

20 червня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актора Скаженого весілля Арама Арзуманяна побили скінхеди у 18 років — подробиці
Український актор Арам Арзуманян на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український актор вірменського походження Арам Арзуманян згадав одну неприємну ситуацію. Один з головних героїв фільму "Скажене весілля" і серіалу "Скажені сусіди" згадав, як його ні за що побили люди з однієї субкультури.

Інтерв’ю в Арама Арзуманяна взяв Слава Дьомін на своєму каналі в YouTube.

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Арам Арзуманян про побиття скінхедами

Відомий актор згадав, як він їхав у метро, читаючи книжку, і був побитий скінхедами просто через свій зовнішній вигляд. Виявляється, люди з цієї молодіжної субкультури побили Арама так, що йому довелося зашивати собі повіку.

Арам Арзуманян
Актор Арам Арзуманян під час інтерв'ю в Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Тоді українському актору було 17 чи 18 років, тобто це було одразу після школи, але, за його словами, він мав такий самий вигляд, як 11-річна дитина. Арам згадує, як тоді він просто встав, хоча під ним була калюжа крові, і побіг до метро, щоб запитати в людей.

"Я в метро їхав з книжкою, і побили просто за зовнішність. Я зашив собі повіку і все, несильно побили, незручно було, позаду напали. Я такий на вигляд, наче 11-річна дитина. Я ще встав тоді, в мене все так мокро було, побіг назад до метро, людей питаю. Ну хлопчик, молодий пацан, максималізм цей. Мені 17 чи 18 років було. Одразу це після школи", — згадує цю ситуацію Арам Арзуманян.

Зріст Арама Арзуманяна

Відомо, що 38-річний актор вірменського походження Арам Арзуманян має зріст лише 156 сантиметрів. Попри те, що актор доволі невисокий, він є дуже талановитим, адже проявив неймовірну акторську гру в декількох комедійних фільмах і серіалах. Сам Арам жодної уваги не приділяє своєму зросту. 

Арам Арзуманян с Тарасом Цимбалюком возле ЦУМ в Киеве
Арам Арзуманян з Тарасом Цимбалюком біля ЦУМу в Києві. Фото: Instagram Арама Арзуманяна

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Арам Арзуманян згадав, як його нещодавно запрошували до РФ. 

Раніше ми розповідали про те, що актора Арама Арзуманяна побачили в кліпі молодої зірки TikTok.

Також ми повідомляли про те, що відомий актор Арам Арзуманян згадав своє життя в селі. 

Арам Арзуманян
шоу-бізнес
Слава Дьомін
"Скажене весілля"

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