Актер Арам Арзуманян о своих доходах - сколько актер зарабатывает в разгар войны

Украинский актер Арам Арзуманян. Фото: скриншот с интервью

Украинский актер и звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян признался, сколько зарабатывает во время полномасштабного вторжения РФ. Звезда также поделился своими материальными мечтами.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Артист рассказал, что во время войны зарабатывает на съемках в кино и сериалах от 60 до 100 тысяч гривен и больше всего денег уходит на бытовые нужды. Арзуманян также финансово поддерживает своих родителей, которые выехали из оккупированного Мелитополя, и помогает друзьям, ставшим на защиту нашей страны.

"Кино — это моя работа. У всех разные гонорары. В среднем от 60 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц зарабатываю. Мне кажется, я даже больше трачу, чем зарабатываю. На бытовые расходы в основном. У меня много на бензин уходит. Ну, я еще доначу, у меня есть друзья, которым я помогаю постоянно, потому что они там (на передовой. — Ред.), а я здесь. Просто домашние какие-то дела. У меня родители здесь живут, рядом со мной. Они снимают жилье. Я помогаю им", — признался актер.

Украинский актер Арам Арзуманян. Фото: instagram.com/aram_dad/

Арзуманян также поделился с украинцами своими материальными мечтами. У артиста в приоритете обеспечить качественное образование детям. Звезда "Скаженого весілля" также хотел бы обновить свое старенькое авто и приобрести дом.

"Хочу себе дом, но жена этого не хочет. Она говорит, что в доме всегда есть работа, постоянно нужно что-то делать, "а я не хочу этого". Ну а я наоборот", — поделился он.

Напомним, что мы писали о том, что украинский актер Арам Арзуманян озвучил главного героя нового мюзикла. А также артист вспомнил, что имел проблемы с законом.