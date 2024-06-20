Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Скаженого весілля" рассекретил, сколько зарабатывает во время войны и на что тратит деньги arrow

Звезда "Скаженого весілля" рассекретил, сколько зарабатывает во время войны и на что тратит деньги

20 июня 2024 12:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актер Арам Арзуманян о своих доходах - сколько актер зарабатывает в разгар войны
Украинский актер Арам Арзуманян. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинский актер и звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян признался, сколько зарабатывает во время полномасштабного вторжения РФ. Звезда также поделился своими материальными мечтами.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Читайте также:

Актер Арам Арзуманян о заработках

Артист рассказал, что во время войны зарабатывает на съемках в кино и сериалах от 60 до 100 тысяч гривен и больше всего денег уходит на бытовые нужды. Арзуманян также финансово поддерживает своих родителей, которые выехали из оккупированного Мелитополя, и помогает друзьям, ставшим на защиту нашей страны.

"Кино — это моя работа. У всех разные гонорары. В среднем от 60 тысяч до 100 тысяч гривен в месяц зарабатываю. Мне кажется, я даже больше трачу, чем зарабатываю. На бытовые расходы в основном. У меня много на бензин уходит. Ну, я еще доначу, у меня есть друзья, которым я помогаю постоянно, потому что они там (на передовой. — Ред.), а я здесь. Просто домашние какие-то дела. У меня родители здесь живут, рядом со мной. Они снимают жилье. Я помогаю им", — признался актер.

Звезда "Бешеной свадьбы" рассекретил, сколько зарабатывает во время войны и на что тратит деньги - фото 1
Украинский актер Арам Арзуманян. Фото: instagram.com/aram_dad/

Арзуманян также поделился с украинцами своими материальными мечтами. У артиста в приоритете обеспечить качественное образование детям. Звезда "Скаженого весілля" также хотел бы обновить свое старенькое авто и приобрести дом.

"Хочу себе дом, но жена этого не хочет. Она говорит, что в доме всегда есть работа, постоянно нужно что-то делать, "а я не хочу этого". Ну а я наоборот", — поделился он.

Напомним, что мы писали о том, что украинский актер Арам Арзуманян озвучил главного героя нового мюзикла. А также артист вспомнил, что имел проблемы с законом.

война
Арам Арзуманян
украинские звезды
доходы
телеканал "1+1"
"Скажене весілля"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности