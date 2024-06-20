Актор Арам Арзуманян про свої доходи — скільки актор заробляє у розпал війни

Український актор Арам Арзуманян. Фото: скриншот з інтерв'ю

Український актор і зірка фільму "Скажене весілля" Арам Арзуманян зізнався, скільки заробляє під час повномасштабного вторгнення РФ. Зірка також поділився своїми матеріальними мріями.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Артист розповів, що під час війни заробляє на зйомках в кіно та серіалах від 60 до 100 тисяч гривень і найбільше грошей йде на побутові потреби. Арзуманян також фінансово підтримує своїх батьків, які виїхали з окупованого Мелітополя, та допомагає друзями, що стали на захист нашої країни.

"Кіно — це моя робота. У всіх різні гонорари. У середньому від 60 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць заробляю. Мені здається, я навіть більше витрачаю, ніж заробляю. На побуті в основному. У мене багато на бензин йде. Ну я ще доначу, у мене є друзі, яким я допомагаю постійно, тому що вони там (на передовій — Ред.), а я тут. Просто домашні якісь справи. У мене батьки тут живуть, поруч зі мною. Вони винаймають житло. Я допомагаю їм", — зізнався актор.

Український актор Арам Арзуманян. Фото: instagram.com/aram_dad/

Арзуманян також поділився з українцями своїми матеріальними мріями. В артиста в пріоритеті забезпечити якісну освіту дітям. Зірка "Скаженого весілля" також хотів би оновити свої стареньке авто та придбати будинок.

"Хочу собі будинок, але дружина цього не хоче. Вона каже, що у будинку завжди є робота, постійно треба щось робити, "а я не хочу цього". Ну а я навпаки", — поділився він.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Арам Арзуманян озвучив головного героя нового мюзиклу. А також артист пригадав, що мав проблеми із законом.