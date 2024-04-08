Екатерина Кистень выходит замуж.

Украинская актриса Екатерина Кистень. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская актриса Екатерина Кистень, сыгравшая роль Светланы Сахно в сериале "Слуга народа", поделилась подробностями личной жизни. Звезда намекнула на предстоящую свадьбу с иностранцем.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Актриса рассказала о своем любимом-иностранце, которого встретила после того, как эвакуировалась из-за войны в Швецию.

Звезда призналась, что раньше не представляла, что сможет с кем-то делить общее пространство в доме, но сейчас она чувствует себя счастливой и готова жить с иностранцем вместе.

Екатерина Кистень рассказывает о том, что любимый изрядно ее поддержал в это сложное время, когда актриса была вынуждена бежать от войны. Она признается, что сразу поняла, что между ними нечто большее, чем дружеские отношения.

Украинская актриса Екатерина Кистень. Фото: facebook.com/kissokaziya

"Мы влюбились на английском языке. Но это говорит о том, что это понимание на другом уровне. Потому что если бы это было на уровне языка, то это было бы очень тяжело. Это ощущение друг друга. Я только сейчас осознаю, что люблю этого человека. Я пробираюсь через заросли моего мировоззрения. Он мне просто дал это время. Все дело в условиях, при которых это произошло. Война, изменение страны и образа жизни, поэтому это время связано с этим", — рассказала звезда.

Также Кистень добавила, что хотя раньше ее раздражали все безделушки свадебной суеты, сейчас она видит в белом платье нечто романтичное и особенное. Звезда намекнула ведущему на будущую свадьбу.

Напомним, ранее мы писали, имела ли певица Кристина Соловий отношения с женатыми мужчинами. Также мы рассказывали, что бывший ведущий ЖВЛ сделал предложение украинской певице Веронике Герцог-Соболевой.