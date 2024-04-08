Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Слуги народа" рассказала о своем любимом-иностранце и намекнула на свадьбу arrow

Звезда "Слуги народа" рассказала о своем любимом-иностранце и намекнула на свадьбу

8 апреля 2024 21:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Екатерина Кистень выходит замуж.
Украинская актриса Екатерина Кистень. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса Екатерина Кистень, сыгравшая роль Светланы Сахно в сериале "Слуга народа", поделилась подробностями личной жизни. Звезда намекнула на предстоящую свадьбу с иностранцем.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

Читайте также:

Екатерина Кистень выходит замуж

Актриса рассказала о своем любимом-иностранце, которого встретила после того, как эвакуировалась из-за войны в Швецию.

Звезда призналась, что раньше не представляла, что сможет с кем-то делить общее пространство в доме, но сейчас она чувствует себя счастливой и готова жить с иностранцем вместе.

Екатерина Кистень рассказывает о том, что любимый изрядно ее поддержал в это сложное время, когда актриса была вынуждена бежать от войны. Она признается, что сразу поняла, что между ними нечто большее, чем дружеские отношения.

Екатерина Кистень выходит замуж
Украинская актриса Екатерина Кистень. Фото: facebook.com/kissokaziya

"Мы влюбились на английском языке. Но это говорит о том, что это понимание на другом уровне. Потому что если бы это было на уровне языка, то это было бы очень тяжело. Это ощущение друг друга. Я только сейчас осознаю, что люблю этого человека. Я пробираюсь через заросли моего мировоззрения. Он мне просто дал это время. Все дело в условиях, при которых это произошло. Война, изменение страны и образа жизни, поэтому это время связано с этим", — рассказала звезда.

Также Кистень добавила, что хотя раньше ее раздражали все безделушки свадебной суеты, сейчас она видит в белом платье нечто романтичное и особенное. Звезда намекнула ведущему на будущую свадьбу.

Напомним, ранее мы писали, имела ли певица Кристина Соловий отношения с женатыми мужчинами. Также мы рассказывали, что бывший ведущий ЖВЛ сделал предложение украинской певице Веронике Герцог-Соболевой.

сериал
Слуга народа
свадьба
отношения
шоу-бизнес
украинские звезды
любовь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку