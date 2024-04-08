Звезда "Слуги народа" рассказала о своем любимом-иностранце и намекнула на свадьбу
Известная украинская актриса Екатерина Кистень, сыгравшая роль Светланы Сахно в сериале "Слуга народа", поделилась подробностями личной жизни. Звезда намекнула на предстоящую свадьбу с иностранцем.
Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.
Екатерина Кистень выходит замуж
Актриса рассказала о своем любимом-иностранце, которого встретила после того, как эвакуировалась из-за войны в Швецию.
Звезда призналась, что раньше не представляла, что сможет с кем-то делить общее пространство в доме, но сейчас она чувствует себя счастливой и готова жить с иностранцем вместе.
Екатерина Кистень рассказывает о том, что любимый изрядно ее поддержал в это сложное время, когда актриса была вынуждена бежать от войны. Она признается, что сразу поняла, что между ними нечто большее, чем дружеские отношения.
"Мы влюбились на английском языке. Но это говорит о том, что это понимание на другом уровне. Потому что если бы это было на уровне языка, то это было бы очень тяжело. Это ощущение друг друга. Я только сейчас осознаю, что люблю этого человека. Я пробираюсь через заросли моего мировоззрения. Он мне просто дал это время. Все дело в условиях, при которых это произошло. Война, изменение страны и образа жизни, поэтому это время связано с этим", — рассказала звезда.
Также Кистень добавила, что хотя раньше ее раздражали все безделушки свадебной суеты, сейчас она видит в белом платье нечто романтичное и особенное. Звезда намекнула ведущему на будущую свадьбу.
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