Катерина Кістень виходить заміж — подробиці

Українська акторка Катерина Кістень. Фото: скриншот YouTube

Відома українська акторка Катерина Кістень, яка зіграла роль Світлани Сахно у серіалі "Слуга народу", поділилася подробицями особистого життя. Зірка натякнула на майбутнє весілля з іноземцем.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Акторка розповіла про свого коханого-іноземця, якого зустріла після того, як евакуювалася від війни до Швеції.

Зірка зізналася, що раніше не уявляла, що зможе з кимось ділити спільний простір в оселі, але зараз вона почувається щасливою та готова жити з іноземцем разом.

Катерина Кістень розповідає про те, що коханий неабияк її підтримав у цей складний час, коли акторка була вимушена тікати від війни. Вона зізнається, що одразу зрозуміла, що між ними щось більше, ніж дружні стосунки.

Українська акторка Катерина Кістень. Фото: facebook.com/kissokaziya

"Ми закохалися англійською мовою. Але це говорить про те, що це розуміння на іншому рівні. Бо якби це було на рівні мови, то це було б дуже важко. Це відчуття одне одного. Я тільки зараз усвідомлюю, що кохаю цю людину. Я пробираюся через хащі мого світогляду. Він мені просто дав цей час. Річ в умовах, за яких це сталося. Війна, зміна країни й способу життя, тому цей час пов'язаний з цим", — розповіла зірка.

Також Кістень додала, що хоча раніше її дратували усі дрібнички весільної метушні, зараз вона бачить у білій сукні щось романтичне та особливе. Зірка натякнула ведучому на майбутнє весілля.

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