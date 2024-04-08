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Зірка "Слуги народу" розповіла про свого коханого-іноземця та натякнула на весілля

8 квітня 2024 21:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Катерина Кістень виходить заміж — подробиці
Українська акторка Катерина Кістень. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка Катерина Кістень, яка зіграла роль Світлани Сахно у серіалі "Слуга народу", поділилася подробицями особистого життя. Зірка натякнула на майбутнє весілля з іноземцем.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Катерина Кістень виходить заміж

Акторка розповіла про свого коханого-іноземця, якого зустріла після того, як евакуювалася від війни до Швеції.

Зірка зізналася, що раніше не уявляла, що зможе з кимось ділити спільний простір в оселі, але зараз вона почувається щасливою та готова жити з іноземцем разом.

Катерина Кістень розповідає про те, що коханий неабияк її підтримав у цей складний час, коли акторка була вимушена тікати від війни. Вона зізнається, що одразу зрозуміла, що між ними щось більше, ніж дружні стосунки.

Катерина Кистень выходит замуж
Українська акторка Катерина Кістень. Фото: facebook.com/kissokaziya

"Ми закохалися англійською мовою. Але це говорить про те, що це розуміння на іншому рівні. Бо якби це було на рівні мови, то це було б дуже важко. Це відчуття одне одного. Я тільки зараз усвідомлюю, що кохаю цю людину. Я пробираюся через хащі мого світогляду. Він мені просто дав цей час. Річ в умовах, за яких це сталося. Війна, зміна країни й способу життя, тому цей час пов'язаний з цим", — розповіла зірка.

Також Кістень додала, що хоча раніше її дратували усі дрібнички весільної метушні, зараз вона бачить у білій сукні щось романтичне та особливе. Зірка натякнула ведучому на майбутнє весілля.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи мала співачка Христина Соловій стосунки з одруженими чоловіками. Також ми розповідали, що колишній ведучий ЖВЛ освідчився українській співачці Вероніці Герцог-Соболевій.

серіал
Слуга народу
весілля
відносини
шоу-бізнес
українські зірки
кохання

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