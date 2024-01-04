Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий попал в базу "Миротворец"

Юморист Юрий Великий. Фото: Instagram/yuri_velikiy

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, следом за своей коллегой, Ириной Гатун, попал в базу "Миротворец". В отличие от нее, он не публиковал фотографии из оккупированного Крыма. Впрочем, принял участие в скандальном номере новогоднего "Вечернего Квартала".

Профиль Великого в "Миротворце" доступен на сайте базы.

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Юрий Великий попал в "Миротворец"

Две причины указаны в профайле юмориста (почему-то на русском языке, украиноязычная версия страницы Великого отсутствует) на сайте центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. А именно:

участие в актах гуманитарной агрессии против Украины;

публичное надругательство над украинскими гражданами, находящимися на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях.

Профайл Юрия Великого в базе "Миротворец". Скриншот: сайт "Миротворец"

В студии "Квартал 95" никак не отреагировали на попадание своих актеров в "Миротворец". Не стал писать что-то в соцсетях и Великий. Кстати, Ирине Гатун в базе приписывают еще и участие в попытках легализации оккупации АР Крым Россией.

О скандальном номере

Его показали 31 декабря незадолго до поздравления Президента Украины Владимира Зеленского. В нем русскоязычная жительница временно оккупированного Скадовска, которую сыграла Гатун, пытается говорить по-украински, допуская ошибки. Общаясь с жителем Закарпатья, в которого превратился Юрий Великий, она говорит, что родом из Скадовска Херсонской области. В ее исполнении фраза звучит как "Сиськадовська".

После возмущения миллионов украинцев студия "Квартал 95" не стала удалять видео номера из YouTube. Он уже набрал более 500 тысяч просмотров. А вот в медиагруппе "1+1", транслировавшей на телевидении выпуск, заявили — перемонтируют новогоднее шоу и удалят этот эпизод.

Напомним, ранее мы писали, как в студии "Квартал 95" отреагировали на скандал. Также мы рассказывали, что сказала хейтерам Ирина Гатун.