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Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий попал в базу "Миротворец"

4 января 2024 21:05
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий попал в базу "Миротворец"
Юморист Юрий Великий. Фото: Instagram/yuri_velikiy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, следом за своей коллегой, Ириной Гатун, попал в базу "Миротворец". В отличие от нее, он не публиковал фотографии из оккупированного Крыма. Впрочем, принял участие в скандальном номере новогоднего "Вечернего Квартала".

Профиль Великого в "Миротворце" доступен на сайте базы.

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Юрий Великий попал в "Миротворец"

Две причины указаны в профайле юмориста (почему-то на русском языке, украиноязычная версия страницы Великого отсутствует) на сайте центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. А именно:

  • участие в актах гуманитарной агрессии против Украины;
  • публичное надругательство над украинскими гражданами, находящимися на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях.
Профайл Юрия Великого в базе "Миротворец". Скриншот: сайт "Миротворец"

В студии "Квартал 95" никак не отреагировали на попадание своих актеров в "Миротворец". Не стал писать что-то в соцсетях и Великий. Кстати, Ирине Гатун в базе приписывают еще и участие в попытках легализации оккупации АР Крым Россией.

О скандальном номере

Его показали 31 декабря незадолго до поздравления Президента Украины Владимира Зеленского. В нем русскоязычная жительница временно оккупированного Скадовска, которую сыграла Гатун, пытается говорить по-украински, допуская ошибки. Общаясь с жителем Закарпатья, в которого превратился Юрий Великий, она говорит, что родом из Скадовска Херсонской области. В ее исполнении фраза звучит как "Сиськадовська".

После возмущения миллионов украинцев студия "Квартал 95" не стала удалять видео номера из YouTube. Он уже набрал более 500 тысяч просмотров. А вот в медиагруппе "1+1", транслировавшей на телевидении выпуск, заявили — перемонтируют новогоднее шоу и удалят этот эпизод.

Напомним, ранее мы писали, как в студии "Квартал 95" отреагировали на скандал. Также мы рассказывали, что сказала хейтерам Ирина Гатун.

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