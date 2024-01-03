Акторка "95 кварталу", яка зіграла дівчину зі Скадовська, записала відеовибачення

Акторка "95 кварталу" Ірина Гатун. Фото: скриншот з відео

Акторка "95 кварталу" Ірина Гатун попросила вибачення за номер про дівчину зі Скадовська. Однак вона також обізвала людей, хто, на її думку, отримує гроші за хейт виступу.

Про це Ірина Гатун сказала в Instagram.

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Вибачення за номер про дівчину зі Скадовська

"Перед тими, кого це справді образило, я приношу свої вибачення. Щирі", — сказала акторка

Вона пояснила, що суть номера була в тому, що всі українці мають зобов'язання у своїй країні говорити рідною мовою, навіть якщо це спочатку не дуже добре виходить.

"І перед тими, кого це зачепило, я ще раз щиро вибачаюся. А тим проплаченим тварюкам, які спеціально підіймають цей хейт: ви та ваш Путін — ху**о", — додала Гатун.

Нагадаємо, мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на скандальний номер студії "Квартал 95", в якому фігурувала мешканка міста. Політик жорстко розкритикував номер артистів.

Також ми писали, що обурення українців через жарти кварталівців про жителів Скадовська не залишилось проігнорованим. Телеканал "1+1" прокоментував ситуацію.

Додамо, після скандалу з новорічним виступом "95 Кварталу", у якому в одній зі сценок Ірина Гатун зіграла стереотипну переселенку з окупованого Скадовська, мережами почали ширитися обурені дописи зі старими фото гумористки. Йдеться про світлини з Криму після окупації та про фото на 9 травня у радянській формі.