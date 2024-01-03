Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Акторка "95 кварталу", яка зіграла дівчину зі Скадовська, записала відеовибачення arrow

Акторка "95 кварталу", яка зіграла дівчину зі Скадовська, записала відеовибачення

3 січня 2024 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Акторка "95 кварталу", яка зіграла дівчину зі Скадовська, записала відеовибачення
Акторка "95 кварталу" Ірина Гатун. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Акторка "95 кварталу" Ірина Гатун попросила вибачення за номер про дівчину зі Скадовська. Однак вона також обізвала людей, хто, на її думку, отримує гроші за хейт виступу.

Про це Ірина Гатун сказала в Instagram.

Читайте також:

Вибачення за номер про дівчину зі Скадовська

"Перед тими, кого це справді образило, я приношу свої вибачення. Щирі", — сказала акторка

Вона пояснила, що суть номера була в тому, що всі українці мають зобов'язання у своїй країні говорити рідною мовою, навіть якщо це спочатку не дуже добре виходить.

"І перед тими, кого це зачепило, я ще раз щиро вибачаюся. А тим проплаченим тварюкам, які спеціально підіймають цей хейт: ви та ваш Путін — ху**о", — додала Гатун.

Нагадаємо, мер тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на скандальний номер студії "Квартал 95", в якому фігурувала мешканка міста. Політик жорстко розкритикував номер артистів. 

Також ми писали, що обурення українців через жарти кварталівців про жителів Скадовська не залишилось проігнорованим. Телеканал "1+1" прокоментував ситуацію.

Додамо, після скандалу з новорічним виступом "95 Кварталу", у якому в одній зі сценок Ірина Гатун зіграла стереотипну переселенку з окупованого Скадовська, мережами почали ширитися обурені дописи зі старими фото гумористки. Йдеться про світлини з Криму після окупації та про фото на 9 травня у радянській формі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі