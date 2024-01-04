Зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий потрапив до бази "Миротворець"

Гуморист Юрій Великий. Фото: Instagram/yuri_velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, слід за своєю колегою, Іриною Гатун, потрапив до бази "Миротворець". На відміну від неї, він не публікував фотографії з окупованого Криму. Втім взяв участь в скандальному номері новорічного "Вечірнього Кварталу".

Профіль Великого в "Миротворці" доступний на сайті бази.

Читайте також:

Юрій Великий потрапив до "Миротворця"

Дві причини вказані в профайлі гумориста (чомусь лише російською мовою, україномовна версія сторінки Великого відсутня) на сайті центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. А саме:

участь в актах гуманітарної агресії проти України;

публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях.

Профайл Юрія Великого в базі "Миротворець". Скриншот: сайт "Миротворець"

В студії "Квартал 95" ніяк не відреагували на потрапляння своїх акторів до "Миротворця". Не став писати щось у соцмережах і Великий. До речі, Ірині Гатун в базі приписують ще й участь у спробах легалізації окупації АР Крим Росією.

Про скандальний номер

Його показали 31 грудня незадовго до привітання Президента України Володимира Зеленського. В ньому російськомовна мешканка тимчасово окупованого Скадовська, яку зіграла Гатун, намагається говорити українською, припускаючись помилок. Спілкуючись з мешканцем Закарпаття, в якого перевтілився Юрій Великий, вона каже, що родом зі Скадовська на Херсонщині. У її виконанні фраза звучить як "Сіськадовська".

Після обурення мільйонів українців студія "Квартал 95" не стала видаляти відео номера з YouTube. Воно вже набрало понад 500 тисяч переглядів. А ось в медіагрупі "1+1", яка транслювала на телебаченні випуск, заявили — перемонтують новорічне шоу та видалять цей епізод.

Нагадаємо, раніше ми писали, як в студії "Квартал 95" відреагували на скандал. Також ми розповідали, що сказала хейтерам Ірина Гатун.