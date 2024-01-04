Зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий потрапив до бази "Миротворець"
Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, слід за своєю колегою, Іриною Гатун, потрапив до бази "Миротворець". На відміну від неї, він не публікував фотографії з окупованого Криму. Втім взяв участь в скандальному номері новорічного "Вечірнього Кварталу".
Профіль Великого в "Миротворці" доступний на сайті бази.
Юрій Великий потрапив до "Миротворця"
Дві причини вказані в профайлі гумориста (чомусь лише російською мовою, україномовна версія сторінки Великого відсутня) на сайті центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. А саме:
- участь в актах гуманітарної агресії проти України;
- публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях.
В студії "Квартал 95" ніяк не відреагували на потрапляння своїх акторів до "Миротворця". Не став писати щось у соцмережах і Великий. До речі, Ірині Гатун в базі приписують ще й участь у спробах легалізації окупації АР Крим Росією.
Про скандальний номер
Його показали 31 грудня незадовго до привітання Президента України Володимира Зеленського. В ньому російськомовна мешканка тимчасово окупованого Скадовська, яку зіграла Гатун, намагається говорити українською, припускаючись помилок. Спілкуючись з мешканцем Закарпаття, в якого перевтілився Юрій Великий, вона каже, що родом зі Скадовська на Херсонщині. У її виконанні фраза звучить як "Сіськадовська".
Після обурення мільйонів українців студія "Квартал 95" не стала видаляти відео номера з YouTube. Воно вже набрало понад 500 тисяч переглядів. А ось в медіагрупі "1+1", яка транслювала на телебаченні випуск, заявили — перемонтують новорічне шоу та видалять цей епізод.
Нагадаємо, раніше ми писали, як в студії "Квартал 95" відреагували на скандал. Також ми розповідали, що сказала хейтерам Ірина Гатун.
Читайте Новини.LIVE!