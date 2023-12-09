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Звезда вечера — принц Луи не дал покоя родным в церкви

9 декабря 2023 18:10
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звезда вечера — принц Луи не дал покоя родным в церкви
Принц Уильям с семьей. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Королевская семья Великобритании пришла на традиционный рождественский концерт "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. Принц Уильям был замечен на мероприятии с женой и детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, традиционно ставшим любимцем фотографов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Когда семья приехала в Вестминстерское аббатство, и дети и взрослые зажгли свечи. Принц Луи решил пошуть над старшей сестрой, и задул ее свечу. Так же принцесса Шарлотта, принц Луи и принц Джордж отправили письмо перед праздничной службой детям, которым повезло меньше, чем им самим.

 

Принц Луи с сестрой. Фото: Reuters
Принц Луи с сестрой. Фото: Reuters

 

Принц Луи с сестрой. Фото: Reuters
Принц Луи с сестрой. Фото: Reuters

 

Принц Уильям женой и детьми. Фото: Reuters
Принц Уильям с женой и детьми. Фото: Reuters

 

Принц Джордж с принцем Луи. Фото: Reuters
Принц Джордж с принцем Луи. Фото: Reuters

 

Принц Уильям с семьей. Фото: Reuters
Принц Уильям с семьей. Фото: Reuters

Десятилетнего Джорджа одели в темный костюм, а пятилетний Луи был одет в темно-синий пиджак на пуговицах, узкие брюки и синие замшевые ботинки Челси. Восьмилетняя Шарлотта была не менее стильной в двухбортном бордовом шерстяном пальто от Trotters за 180 фунтов стерлингов.

В часовне принцесса Уэльская встретила певца Адама Ламберта, и сказала, что она была "большой поклонницей" его выступления на Платиновом юбилее королевы в прошлом году.

Она также рассказала, как Шарлотта училась играть на фортепиано и смотрела на YouTube, как играет певец и автор песен Джейкоб Коллиер. Исполнение Коллиером песни Джорджа Майкла Last Christmas на старом фортепиано Джона Леннона стало кульминацией вечера. Сама принцесса представила гостям концерта особый праздничный подарок — исполнение песни "Last Christmas" на фортепиано Джона Леннона.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Однако это не первый случай, когда принц Луи, младший из детей Уэльских, стал звездой вечера. Четвертый в очереди на престол не раз привлекал внимание во время королевских мероприятий.

Во время Trooping the Color в этом году Луи закрыл свой нос и рот после того, как он почувствовал запах лошадиных экскрементов. Многие помнят, как он закрывал уши и кричал рядом с Елизаветой II на балконе Букингемского дворца из-за пролетающих самолетов.

Напомним, принц Луи не сдерживал эмоции на праздничном параде.

Ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон выводит детей с детства в свет.

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