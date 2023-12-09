Зірка вечора — принц Луї не дав спокою рідним у церкві

Принц Вільям з родиною. Фото: Reuters

Королівська родина Великої Британії прийшла на традиційний різдвяний концерт "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. Принц Вільям був помічений на заході з дружиною та дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, який традиційнно став улюбленцем фотографів.

Про це пише Daily Mail.

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Коли родина приїхала до Вестмінстерського абатства, і діти і дорослі запалили свічки. Принц Луї вирішив покупувати зі старшої сестри і задув її свічку. Також принцеса Шарлотта, принц Луї та принц Джордж відправили листи перед святковою службою дітям, яким пощастило менше, ніж їм самим.

Принц Луї з сестрою. Фото: Reuters

Принц Луї з сестрою. Фото: Reuters

Принц Вільям з дружиною та дітьми. Фото: Reuters

Принц Джордж з принцом Луї. Фото: Reuters

Принц Вільям з родиною. Фото: Reuters

Десятирічного Джорджа вбрали у темний костюм, а п’ятирічний Луї був одягнений у темно-синій піджак на ґудзиках, вузькі брюки та сині замшеві черевики челсі. Восьмирічна Шарлотта була не менш стильною у двобортному бордовому вовняному пальті від Trotters за 180 фунтів стерлінгів.

У каплиці принцеса Уельська зустріла співака Адама Ламберта, і сказала що вона була "великою прихильницею" його виступу на Платиновому ювілеї королеви минулого року.

Вона також розповіла, як Шарлотта вчилася грати на фортепіано і дивилася на YouTube, як грає співак і автор пісень Джейкоб Коллієр. Виконання Коллієром пісні Джорджа Майкла Last Christmas на старому фортепіано Джона Леннона стало кульмінацією вечора. Сама принцеса представила гостям концерту особливий святковий подарунок — виконання пісні "Last Christmas" на фортепіано Джона Леннона.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Це не перший випадок, коли принц Луї, молодший із дітей Уельських, став зіркою вечора. Четвертий у черзі на престол неодноразово привертав увагу під час королівських заходів.

Під час Trooping the Color цього року, Луї закрив свій ніс і рот після того, як він відчув запах кінських екскрементів. Багато хто пам'ятає, як він закривав вуха і кричав поруч із Єлизаветою ІІ на балконі Букінгемського палацу через літаки, що пролітали повз.

Нагадаємо, принц Луї не стримував емоцій на святковому параді.

Раніше стало відомо, чому Кейт Міддлтон виводить дітей змалку в світ.