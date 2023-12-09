Кейт Міддлтон на тлі расистського скандалу вразила білосніжним виходом на різдвяному концерті
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною прийшла на традиційний різдвяний концерт "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. Разом з нею та принцом Вільямом захід відвідали їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
Про це пише Daily Mail.
Сімейний вихід Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон з'явилася на прийомі у білому монохромному образі: білих штанах британського бренду Holland Cooper та пальто Alexander McQueen. Образ вона доповнила білою сумкою Strathberry Mosaic, туфлями-човниками Gianvito Rossi та сережками Van Cleef & Arpels.
Перед початком концерту принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї надыслали різдвяні листівки дітям, які опинилися цього Різдва у скрутній ситуації.
Богослужіння розпочалося з популярної колядки "Одного разу в місті королівського Давида", а присутні також почули дует Беверлі Найт і Адама Ламберта, які виконали The Christmas Song, прославлену Натом Кінгом Коулом.
Вільям прочитав уривок з Євангелія від Луки, який описує, як Йосип і Марія поїхали до Віфлеєму, де народився Ісус.
Цього вечора заспівали колядки — Silent Night, Holy Night і Joy To The World, а також Ангели-вісники співають.
В історичній будівлі стояли подаровані королем різдвяні ялинки з Віндзорського Великого Парку, які після служби будуть передані місцевим громадам.
Служба "Королівські колядки: разом на Різдво" буде показана на ITV напередодні Різдва.
Минулого тижня королівський письменник Омід Скобі опублікував свою книгу про королівську сім’ю, зокрема про від’їзд Гаррі та Меган до Америки.
У книзі повторюється історія 2021 року, коли герцог і герцогиня Сассекські заявили в інтерв’ю Опрі Вінфрі, що хтось із членів королівської родини висловлював "занепокоєння" щодо кольору шкіри принца Арчі ще до його народження.
Хоча в британській версії книги не було названо імен нікого, хто був причетний до інциденту, голландську версію було вилучено з полиць після того, як у її перекладі містилися імена членів королівської сім’ї, які нібито мали такі розмови. ЗМІ по всьому світу назвали імена принцеси Уельської та короля Чарльза. Кейт відкинула будь-які звинувачення.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті.
Раніше Меган Маркл наполягала, що не зливала імена "расистів" з королівської родини.
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