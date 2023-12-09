Кейт Міддлтон на тлі расистського скандалу вразила білосніжним виходом на різдвяному концерті

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною прийшла на традиційний різдвяний концерт "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. Разом з нею та принцом Вільямом захід відвідали їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт Міддлтон з'явилася на прийомі у білому монохромному образі: білих штанах британського бренду Holland Cooper та пальто Alexander McQueen. Образ вона доповнила білою сумкою Strathberry Mosaic, туфлями-човниками Gianvito Rossi та сережками Van Cleef & Arpels.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з родиною. Фото: Reuters

Діти Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Перед початком концерту принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї надыслали різдвяні листівки дітям, які опинилися цього Різдва у скрутній ситуації.

Богослужіння розпочалося з популярної колядки "Одного разу в місті королівського Давида", а присутні також почули дует Беверлі Найт і Адама Ламберта, які виконали The Christmas Song, прославлену Натом Кінгом Коулом.

Вільям прочитав уривок з Євангелія від Луки, який описує, як Йосип і Марія поїхали до Віфлеєму, де народився Ісус.

Цього вечора заспівали колядки — Silent Night, Holy Night і Joy To The World, а також Ангели-вісники співають.

Діти Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

В історичній будівлі стояли подаровані королем різдвяні ялинки з Віндзорського Великого Парку, які після служби будуть передані місцевим громадам.

Служба "Королівські колядки: разом на Різдво" буде показана на ITV напередодні Різдва.

Минулого тижня королівський письменник Омід Скобі опублікував свою книгу про королівську сім’ю, зокрема про від’їзд Гаррі та Меган до Америки.

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

У книзі повторюється історія 2021 року, коли герцог і герцогиня Сассекські заявили в інтерв’ю Опрі Вінфрі, що хтось із членів королівської родини висловлював "занепокоєння" щодо кольору шкіри принца Арчі ще до його народження.

Хоча в британській версії книги не було названо імен нікого, хто був причетний до інциденту, голландську версію було вилучено з полиць після того, як у її перекладі містилися імена членів королівської сім’ї, які нібито мали такі розмови. ЗМІ по всьому світу назвали імена принцеси Уельської та короля Чарльза. Кейт відкинула будь-які звинувачення.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті.

Раніше Меган Маркл наполягала, що не зливала імена "расистів" з королівської родини.