Ирина Сопонару похвасталась идеальными ножками.

Звезда "Женского квартала" в ультракоротких шортах прогулялась по центру Киева
Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару продемонстрировала стройную фигуру в стильном образе. Звезда прогулялась по Крещатику в коротких джинсовых шортах.
Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице Instagram.
Ирина Сопонару показалась на Крещатике
Популярная актриса поделилась с поклонниками стильными фото. Звезда позировала перед камерой в полупрозрачном черном боди и ультракоротких джинсовых шортах в тон. Сопонару дополнила образ туфлями-лодочками с ремешком, золотыми часами, браслетом и ожерельем с жемчугом.
Актриса выбрала необычные позы для кадров. На одном из снимков она стоит в "березке" на Крещатике.
Напомним, мы писали о том, что в сети подвергли критике новый образ актрисы Ирины Сопонару. А также актриса отважилась на серьезную операцию.
Читайте Новини.LIVE!