Ирина Сопонару похвасталась идеальными ножками.

Украинская актриса Ирина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Известная украинская актриса, участница творческой студии "Женский квартал" Ирина Сопонару продемонстрировала стройную фигуру в стильном образе. Звезда прогулялась по Крещатику в коротких джинсовых шортах.

Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице Instagram.

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Популярная актриса поделилась с поклонниками стильными фото. Звезда позировала перед камерой в полупрозрачном черном боди и ультракоротких джинсовых шортах в тон. Сопонару дополнила образ туфлями-лодочками с ремешком, золотыми часами, браслетом и ожерельем с жемчугом.

Актриса выбрала необычные позы для кадров. На одном из снимков она стоит в "березке" на Крещатике.

Украинская актриса Ирина Сопонару на Крещатике. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинская актриса Ирина Сопонару в центре столицы. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинская актриса Ирина Сопонару в стильном образе. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Актриса Ирина Сопонару в коротких шортах. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Напомним, мы писали о том, что в сети подвергли критике новый образ актрисы Ирины Сопонару. А также актриса отважилась на серьезную операцию.