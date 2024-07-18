Ірина Сопонару похизувалася ідеальними ніжками — фото

Зірка "Жіночого кварталу" в ультракоротких шортах прогулялася центром Києва
Відома українська акторка, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару продемонструвала струнку фігуру у стильному образі. Зірка прогулялася Хрещатиком у коротких джинсових шортах.
Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці Instagram.
Ірина Сопонару показалася на Хрещатику
Популярна акторка поділилася із шанувальниками стильними фото. Зірка попозувала перед камерою у напівпрозорому чорному боді та ультракоротких джинсових шортах в тон. Сопонару доповнила образ туфлями-човниками із ремінцем, золотим годинником, браслетом і намистом із перлами.
Акторка обрала незвичні пози для кадрів. На одному зі знімків, вона стоїть в "берізці" на Хрещатику.
Нагадаємо, ми писали про те, що в мережі розкритикували новий образ акторки Ірини Сопонару. А також акторка наважилася на серйозну операцію.
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