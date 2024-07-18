Ірина Сопонару похизувалася ідеальними ніжками — фото

Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Відома українська акторка, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару продемонструвала струнку фігуру у стильному образі. Зірка прогулялася Хрещатиком у коротких джинсових шортах.

Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці Instagram.

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Популярна акторка поділилася із шанувальниками стильними фото. Зірка попозувала перед камерою у напівпрозорому чорному боді та ультракоротких джинсових шортах в тон. Сопонару доповнила образ туфлями-човниками із ремінцем, золотим годинником, браслетом і намистом із перлами.

Акторка обрала незвичні пози для кадрів. На одному зі знімків, вона стоїть в "берізці" на Хрещатику.

Українська акторка Ірина Сопонару на Хрещатику. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Українська акторка Ірина Сопонару у центрі столиці. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Українська акторка Ірина Сопонару в стильному образі. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Акторка Ірина Сопонару у коротких шортах. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Нагадаємо, ми писали про те, що в мережі розкритикували новий образ акторки Ірини Сопонару. А також акторка наважилася на серйозну операцію.