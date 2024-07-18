Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Жіночого кварталу" в ультракоротких шортах прогулялася центром Києва arrow

Зірка "Жіночого кварталу" в ультракоротких шортах прогулялася центром Києва

18 липня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ірина Сопонару похизувалася ідеальними ніжками — фото
Українська акторка Ірина Сопонару. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка, учасниця творчої студії "Жіночий квартал" Ірина Сопонару продемонструвала струнку фігуру у стильному образі. Зірка прогулялася Хрещатиком у коротких джинсових шортах.

Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Ірина Сопонару показалася на Хрещатику

Популярна акторка поділилася із шанувальниками стильними фото. Зірка попозувала перед камерою у напівпрозорому чорному боді та ультракоротких джинсових шортах в тон. Сопонару доповнила образ туфлями-човниками із ремінцем, золотим годинником, браслетом і намистом із перлами.

Акторка обрала незвичні пози для кадрів. На одному зі знімків, вона стоїть в "берізці" на Хрещатику.

Зірка "Жіночого кварталу" в ультракоротких шортах прогулялася центром Києва - фото 1
Українська акторка Ірина Сопонару на Хрещатику. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Зірка "Жіночого кварталу" в ультракоротких шортах прогулялася центром Києва - фото 2
Українська акторка Ірина Сопонару у центрі столиці. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Зірка "Жіночого кварталу" в ультракоротких шортах прогулялася центром Києва - фото 3
Українська акторка Ірина Сопонару в стильному образі. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Зірка "Жіночого кварталу" в ультракоротких шортах прогулялася центром Києва - фото 4
Акторка Ірина Сопонару у коротких шортах. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Нагадаємо, ми писали про те, що в мережі розкритикували новий образ акторки Ірини Сопонару. А також акторка наважилася на серйозну операцію. 

Київ Хрещатик акторка "Жіночий квартал" фотосесія фігура Ірина Сопонару

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку