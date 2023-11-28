Звездный скандал — Приходько жестко раскритиковала выступление Брежневой на новогоднем концерте

Артистки Вера Брежнева и Анастасия Приходько. Фото: коллаж Главред

Певица Анастасия Приходько резко высказалась по поводу своих коллег Веры Брежневой. Последняя выступила на концерте "Новогодняя музыкальная платформа", который на днях отсняли в "Октябрьском" дворце.

Свой комментарий о выступлении Приходько высказала на своей странице в Instagram.

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В частности, артистка изумлена участием исполнительницы в этом мероприятии.

По ее словам, она очень хорошо знает организаторов этого мероприятия, которые не пригласили ее выступить, в отличие от Брежневой. Потому что, считает Приходько, был бы скандал, и организаторы об этом знают.

Комментарий Приходько о выступлении Брежневой. Фото: скриншот

Анастасия Приходько подчеркнула и то, что Брежнева не была указана на афише концерта:

"Видите, как интересно. Именно сейчас в "Октябрьском" дворце происходит запись новогоднего огонька, где вас будет поздравлять с 2024 годом, годом Дракона, Вера Брежнева. Тем более интересно, что в афишах она не была указана. Она была указана там где" и куча звездных гостей". Я хорошо знаю организаторов. Они меня не позвали, потому что и они меня хорошо знают. Я вас не буду поздравлять с Новым годом, меня там нет. Потому что они знали, что это будет скандал", — сказала Приходько.

Вера Брежнева во время выступления на концерте. Фото: скриншот

Она также утверждает, что многие украинские артисты отказались от участия в этом концерте.

"И действительно, это да, дорогие украинцы. В эту новогоднюю ночь вас будет приветствовать Вера Брежнева ", — добавила Приходько.

Напомним, скандалы продолжаются и среди народных избранников. Следовательно, депутат от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглу могут исключить как из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и из фракции "Слуга народа".