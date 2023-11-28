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Зірковий скандал — Приходько жорстко розкритикувала виступ Брєжнєвої на новорічному концерті

28 листопада 2023 01:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Зірковий скандал — Приходько жорстко розкритикувала виступ Брєжнєвої на новорічному концерті
Артистки Віра Брєжнєва та Анастасія Приходька. Фото: колаж Главред
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Співачка Анастасія Приходько різко висловилася щодо своєх колеги Віри Брєжнєвої. Остання виступила на концерті "Новорічна музична платформа", який днями відзняли у "Жовтневому" палаці.

Свій коментар щодо виступу Приходько висловила на своїй сторінці в Instagram.

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Зокрема, артистка неабияк здивована участю виконавиці в цьому заході.

За її словами, вона дуже добре знає організаторів цього заходу, які її не запросили виступити, на відміну від Брежнєвої. Бо, вважає Приходько, був би скандал і організатори про це знають.

Коментар Приходько щодо виступу Брєжнєвої. Фото: скриншот

Анастасія Приходько підкреслила і те, що Брежнєва не була вказана на афіші концерту:

"Бачите, як цікаво. Саме зараз в "Жовтневому" палаці відбувається запис новорічного вогника, де вас буде вітати з 2024 роком, роком Дракона, Віра Брежнєва. Тим більше цікаво, що в афішах вона не була вказана. Вона була вказана там де "і купа зіркових гостей". Я добре знаю організаторів. Вони мене не покликали, тому що і вони мене добре знають. Я вас не буду вітати з Новим роком, мене там нема. Тому що вони знали, що це буде скандал", — сказала Приходько.

Віра Брєжнєва під час виступу на концерті. Фото: скриншот

Вона також стверджує, що багато українських артистів відмовилися від участі у цьому концерті. 

"І дійсно, це так, дорогі українці. В цю новорічну ніч вас буде вітати Віра Брежнєва", — додала Приходько.

Нагадаємо, скандали тривають і серед народних обранців. Відтак депутатку від партії "Слуга народу" Марʼяну Безуглу можуть виключити як з Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так і з фракції "Слуга народу".

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