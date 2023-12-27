Звезду "Паразитов" нашли мертвым в собственном авто

Актер Ли Сон-Гюн. Фото: Reuters

Известный южнокорейский актер, ставший международной звездой благодаря своей главной роли в оскароносном фильме "Паразиты", Ли Сон-Гюн был найден мертвым. Полиция подозревает, что звезда совершил самоубийство.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Актер оставил предсмертную записку

Актер скончался в возрасте 48 лет на фоне расследования подозрений в употреблении наркотиков и обвинений в шантаже со стороны хозяйки бара. Ли Сун Кюна обнаружили в его машине в среду утром на стоянке в Сеуле. Его жена Чон Хэ Джин, актриса и бывшая участница конкурса "Мисс Корея", вызвала полицию после того, как нашла предсмертную записку.

Актер Ли Сон-Гюн. Фото: Reuters

Полиция расследовала обвинение Ли в употреблении наркотиков. Дело получило широкую огласку и попало в медиа. Его адвокат после последнего заседания 23 декабря попросил, чтобы любой дальнейший допрос проводился частно из-за "чрезмерного" внимания прессы.

Ли настаивал, что он не употреблял запрещенные наркотики и его подставили. Он заявил, что его пытались шантажировать.

Место смерти звезды "Паразитов". Фото: Reuters

"Я хотел бы еще раз искренне извиниться за то, что обеспокоил многих людей", — сказал он после своего первого допроса 28 октября в полицейском участке Нонхьон в Инчхоне.

"Я отвечу честно на все вопросы. Меня обманом заставили употреблять наркотики. Я не знал, что то, что мне дали, запрещенные наркотики", — сказал актер.

Южная Корея, как и многие другие азиатские страны, имеет чрезвычайно строгие законы против употребления наркотиков. Тем, кто продает или покупает марихуану, грозит не менее одного года тюрьмы. Использующие их могут быть приговорены к пяти годам тюрьмы или оштрафованы на сумму до 37 600 долларов.

Актер Ли Сон-Гюн. Фото: Reuters

После своего первого допроса в полиции Ли извинился перед обществом за свою "причастность к такому позорному делу" и пообещал "честно" сотрудничать со следствием.

Ли допрашивали трижды — в октябре, 4 ноября и 23 декабря, когда он прибыл в отделение полиции в 10 утра и его допрашивали 19 часов.

Его обвинили в неоднократном употреблении кетамина, марихуаны и психоделиков.

Место смерти звезды "Паразитов". Фото: Reuters

Актер сказал, что его обманом вынудила принять наркотики хозяйка бара, которая затем попыталась его шантажировать.

Ли подал жалобу на женщину, утверждая, что она шантажировала и требовала у него около 350 миллионов вон (270 000 долларов).

Актер снялся в оскароносном фильме

Актер родился в 1975 году, Ли сыграл роль отца семьи в фильме "Паразиты". Фильм, в котором также снялась международная киноиконка Сон Кан Хо, стал мировым блокбастером.

Он стал первым корейским фильмом, получившим "Золотую пальмовую ветвь", главный приз Каннского кинофестиваля, и стал первым фильмом на английском языке, получившим победу за "Лучший фильм" на премии "Оскар".

Он также получил еще три Оскара, в том числе за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший международный полнометражный фильм

Ли также сыграл главные роли в южнокорейских фильмах, включая триллер 2012 года "Беспомощный" и 2014 года "Все о моей жене", среди прочих. Карьера Ли стремительно пошла ввысь, когда он снялся в популярной корейской драме "Принц кофе" в 2007 году. В том же году его также сняли в успешной медицинской драме "За белой башней".

В этом году он снялся в романтической комедии "Убийственный роман", вышедшей на экраны в апреле.

Место смерти звезды "Паразитов". Фото: Reuters

В фильме, снятом Ли Вон Сук, покойный актер сыграл персонажа Джонатана На.

В 2009 году Ли Сун Гюн женился на коллеге актрисе Чон Хэ Джин, и в ноябре 2009 года у пары родился сын, а в августе 2011 года — второй мальчик.

Напомним, Тейлор Свифт пригласила на свой концерт семью погибшей фанатки.

Ранее Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри.