Зірку "Паразитів" знайшли мертвим у власному авто

Актор Лі Сон-Гюн. Фото: Reuters

Відомий південнокорейський актор, який став міжнародною зіркою завдяки своїй головній ролі в оскароносному фільмі "Паразити", Лі Сон-Гюн був знайдений мертвим. Поліція підозрює, що зірка вчинив самогубство.

Про це пише Daily Mail.

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Актор помер у віці 48 років на тлі розслідування щодо підозр у вживанні наркотиків і звинувачень у шантажі з боку господині бару. Лі Сун Кюна знайшли в його машині в середу вранці на стоянці в Сеулі. Його дружина Чон Хе Джин, актриса і колишня учасниця конкурсу "Міс Корея", викликала поліцію після того, як знайшла передсмертну записку.

Актор Лі Сон-Гюн. Фото: Reuters

Поліція розслідувала звинувачення Лі у вживанні наркотиків. Справа отримала широкий розголос і потрапило в медіа. Його адвокат після останнього засідання 23 грудня попросив, щоб будь-який подальший допит проводився приватно через "надмірну" увагу преси.

Лі наполягав, що він не вживав заборонених наркотиків і його підставили. Він заявив, що його намагалися шантажувати.

Місце смерті зірки "Паразитів". Фото: Reuters

"Я хотів би ще раз щиро вибачитися за те, що викликав занепокоєння багатьох людей", — сказав він після свого першого допиту 28 жовтня в поліцейській дільниці Нонхьон в Інчхоні.

"Я відповім чесно на всі запитання. Мене обманом змусили вживати наркотики. Я не знав, що те, що мені дали заборонені наркотики", — сказав актор.

Південна Корея, як і багато інших азіатських країн, має надзвичайно суворі закони проти вживання наркотиків. Тим, хто продає або купує марихуану, загрожує щонайменше один рік в'язниці. Ті, хто використовує його, можуть бути засуджені до п'яти років в'язниці або оштрафовані на суму до 37 600 доларів.

Актор Лі Сон-Гюн. Фото: Reuters

Після свого першого допиту в поліції Лі вибачився перед суспільством за свою "причетність до такої ганебної справи" і пообіцяв "чесно" співпрацювати зі слідством.

Лі допитували тричі — у жовтні; 4 листопада; і 23 грудня, коли він прибув до відділку поліції о 10 ранку і його допитували 19 годин.

Його звинуватили у багаторазовому вживанні кетаміну, марихуани та психоделіків.

Місце смерті зірки "Паразитів". Фото: Reuters

Актор сказав, що його обманом змусила прийняти наркотики господиня бару, яка потім спробувала його шантажувати.

Лі подав скаргу на жінку, стверджуючи, що вона шантажувала та вимагала у нього близько 350 мільйонів вон (270 000 доларів).

Актор знявся в оскароносному фільмі

Актор народився в 1975 році, Лі зіграв роль батька багатої родини у фільмі "Паразити". Фільм, у якому також знялася міжнародна кіноікона Сон Кан Хо, став світовим блокбастером.

Він став першим корейським фільмом, який отримав "Золоту пальмову гілку", головний приз Каннського кінофестивалю, і став першим фільмом не англійською мовою, який отримав перемогу у номінації "Найкращий фільм" премії "Оскар".

Він також отримав ще три Оскара, зокрема за найкращу режисуру, найкращий оригінальний сценарій та найкращий міжнародний повнометражний фільм

Лі також зіграв головні ролі в південнокорейських фільмах, включаючи трилер 2012 року "Безпорадний" і 2014 року "Все про мою дружину", серед інших. Кар'єра Лі стрімко пішла вгору, коли він знявся в популярній корейській драмі "Принц кави" в 2007 році. Того ж року його також зняли в успішній медичній драмі "За Білою вежею".

Цього року він знявся в романтичній комедії "Вбивчий роман", яка вийшла на екрани в квітні.

Місце смерті зірки "Паразитів". Фото: Reuters

У фільмі, який зняв Лі Вон Сук, покійний актор зіграв персонажа Джонатана На.

У 2009 році Лі Сун Гюн одружився з колегою актрисою Чон Хе Джин, і в листопаді 2009 року у пари народився син, а в серпні 2011 року — другий хлопчик.

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