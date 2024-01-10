Злата Огневич перепутала названия курортов и теперь испытывает проблемы на отдыхе

Злата Огневич перепутала названия курортов и теперь сталкивается с проблемами на отдыхе
Злата Огневич отправилась на отдых в Таиланд, из-за чего уже успела получить недовольные комментарии подписчиков. Однако оказалось, что она прилетела совсем не в то место, в которое рассчитывала, ведь перепутала названия локаций.
Об этом певица рассказала в Instagram.
"Стыдно от своей невнимательности"
Злата Огневич уже 4 дня отдыхает в Таиланде, и только сегодня ей наконец-то удалось покупаться. Певица случайно выбрала для отдыха место с мутной водой, ядовитыми медузами и сильными волнами.
"Теперь поучительная история, которую сначала не хотела рассказывать... стыдно от своей невнимательности, спишу это на стресс. Я так обрадовалась путешествию, что когда мне прислали варианты и я увидела Панга, сразу ввела в Google поиск и мне выдало: Ко Панган. Ух ты! Я лечу на остров, выбор сделан. Но Ко Панган и Панга это кардинально разные локации. Я живу в Панга, Као Лак. Здесь мутная вода, ядовитые медузы и волны.Кстати, именно это место больше всего пострадало от цунами в 2004 году", — рассказала Злата.
Однако, не считая этих нюансов, отдых певице нравится.
И она уже имела возможность насладиться чистым океаном, для этого отправилась в поездку на острова.
"Еще немного, и я бы превратилась в морского окуня Сегодня впервые появилась возможность плавать в чистой воде. Као Лак этим похвастаться, к сожалению, не может... Симиланские острова — это рай!", — поделилась исполнительница.
Ранее она рассказывала, что успела попробовать экзотическую кухню Таиланда: личинок и скорпионов. Злате понравилось!
Напомним, Огневич резко ответила хейтерам по поводу отдыха в Таиланде.
Также мы писали, что Огневич ответила на вопросы подписчиков об отмене своих концертов.
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