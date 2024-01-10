Злата Огнєвіч переплутала назви курортів і тепер має проблеми на відпочинку

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч вирушила на відпочинок у Таїланд, через що вже встигла отримати невдоволені коментарі підписників. Проте виявилося, що прилетіла вона зовсім не у те місце, у яке розраховувала, адже переплутала назви локацій.

Про це співачка розповіла в Instagram.

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"Соромно від своєї неуважності"

Злата Огнєвіч вже 4 дні як відпочиває у Таїланді, і тільки сьогодні їй нарешті вдалося покупатися. Співачка випадково обрала для відпочинку місце з мутною водою, отруйними медузами і сильними хвилями.

Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

"Тепер повчальна історія, яку спочатку не хотіла розповідати... соромно від своєї неуважності, спишу це на стрес. Я так зраділа подорожі, що коли мені надіслали варіанти і я побачила Панга, одразу ввела у Google пошук і мені видало: Ко Панган. Ух ти! Я лечу на острів, вибір зроблено. Але Ко Панган і Панга це кардинально різні локації. Я живу в Панга, Као Лак. Тут мутна вода, отруйні медузи і хвилі. До речі, саме це місце найбільше постраждало від цунамі у 2004 році", — розповіла Злата.

Проте, крім цих нюансів, відпочинок співачці подобається.

Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

І вона вже мала можливість насолодитися чистим океаном, для цього вирушила у поїздку на острови.

Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

"Ще трохи, і я би перетворилась на морського окуня Сьогодні вперше з'явилась можливість плавати в чистій воді. Као Лак цим похвалитися, на жаль, не може... Сіміланські острови — це рай! Вода, природа... Змонтую відео побачите самі", — поділилася виконавиця.

Раніше вона розповідала, що встигла спробувати екзотичну кухню Таїланду: лічинки і скорпіонів. Златі сподобалося!

Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, Огнєвіч різко відповіла хейтерам стосовно відпочинку в Таїланді.

Також ми писали, що Огнєвіч відповіла на запитання підписників щодо скасування своїх концертів.