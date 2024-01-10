Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Злата Огнєвіч переплутала назви курортів і тепер має проблеми на відпочинку arrow

Злата Огнєвіч переплутала назви курортів і тепер має проблеми на відпочинку

10 січня 2024 11:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Злата Огнєвіч переплутала назви курортів і тепер має проблеми на відпочинку
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Злата Огнєвіч вирушила на відпочинок у Таїланд, через що вже встигла отримати невдоволені коментарі підписників. Проте виявилося, що прилетіла вона зовсім не у те місце, у яке розраховувала, адже переплутала назви локацій. 

Про це співачка розповіла в Instagram

Читайте також:

"Соромно від своєї неуважності"

Злата Огнєвіч вже 4 дні як відпочиває у Таїланді, і тільки сьогодні їй нарешті вдалося покупатися. Співачка випадково обрала для відпочинку місце з мутною водою, отруйними медузами і сильними хвилями. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

"Тепер повчальна історія, яку спочатку не хотіла розповідати... соромно від своєї неуважності, спишу це на стрес. Я так зраділа подорожі, що коли мені надіслали варіанти і я побачила Панга, одразу ввела у Google пошук і мені видало: Ко Панган. Ух ти! Я лечу на острів, вибір зроблено. Але Ко Панган і Панга це кардинально різні локації. Я живу в Панга, Као Лак. Тут мутна вода, отруйні медузи і хвилі. До речі, саме це місце найбільше постраждало від цунамі у 2004 році", — розповіла Злата. 

Проте, крім цих нюансів, відпочинок співачці подобається.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

І вона вже мала можливість насолодитися чистим океаном, для цього вирушила у поїздку на острови.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

"Ще трохи, і я би перетворилась на морського окуня Сьогодні вперше з'явилась можливість плавати в чистій воді. Као Лак цим похвалитися, на жаль, не може... Сіміланські острови — це рай! Вода, природа... Змонтую відео побачите самі", — поділилася виконавиця. 

Раніше вона розповідала, що встигла спробувати екзотичну кухню Таїланду: лічинки і скорпіонів. Златі сподобалося! 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, Огнєвіч різко відповіла хейтерам стосовно відпочинку в Таїланді. 

Також ми писали, що Огнєвіч відповіла на запитання підписників щодо скасування своїх концертів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі