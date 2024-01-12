Злата Огневич выпустила новый мини-альбом на свой день рождения
Украинская певица Злата Огневич выпустила новый песенный альбом "Отдаю" в свой день рождения. Она считает его очень особенным и интимным.
Видео вышло на YouTube.
Злата Огневич выпустила новый мини-альбом "Отдаю"
Артистка Злата Огневич выпустила новый альбом "Отдаю". Он состоит из автобиографических песен, которые позволят поклонникам лучше узнать ее интимный мир.
Сандпродюсерами стали Евгений Триплов и Сергей Ранов. Они пытались подчеркнуть индивидуальность Огневич уникальным звучанием.
"Когда мы работали над треками, то пытались внести туда что-то новое, раньше не характерное Злате", — говорят саундпродюсеры.
Также артистка выпустила клип на одну из песен — "Все не случайно". Съемки проходили в Киеве на закате и ночью. Клип по-настоящему искренний.
"Этот альбом стал для меня особенным. Он очень интимный, я бы даже сказала — настоящий. Именно поэтому я решила выпустить его в знаменательный для меня день — моего рождения", — призналась артистка.
Альбов уже доступен на стриминговых платформах.
Раньше Злата Огневич перепутала названия курортов и теперь испытывает проблемы на отдыхе.
Напомним, что Огневич резко ответила хейтерам по поводу отдыха в Таиланде.
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