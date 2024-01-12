Злата Огнєвіч випустила новий міні-альбом на свій день народження

Злата Огнєвіч. Фото: https://youtu.be/5nCdlrUeVgs

Українська співачка Злата Огнєвіч випустила новий пісенний альбом "Віддаю" у свій день народження. Вона вважає його дуже особливим та інтимним.

Відео вийшло на YouTube.

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Злата Огнєвіч випустила новий міні-альбом "Віддаю"

Артистка Злата Огнєвіч випустила новий альбом "Віддаю". Він складається з автобіографічних пісень, які дозволять прихильникам краще пізнати її інтимний світ.

Сандпродюсерами стали Євген Тріплов та Сергій Ранов. Вони намагались підкреслити індвидіуальність Огнєвіч унікальним звучанням.

"Коли ми працювали над треками, то намагалися внести туди щось нове, раніше не характерне Златі", — кажуть саундпродюсери.

Кліп "Все не випадково". Фото: стоп-кадр

Також артистка випустила кліп на одну з пісень — "Все не випадково". Зйомки відбувались у Києві на заході сонця та вночі. Кліп по-справжньому щирий.

"Цей альбом став для мене особливим. Він дуже інтимний, я б навіть сказала — справжній. Саме тому я вирішила випустити його в знаменний для мене день — мого народження", — зізналася артистка.

Альбов вже доступний на стрімінгових платформах.

Раніше Злата Огнєвіч переплутала назви курортів і тепер має проблеми на відпочинку.

Нагадаємо, що Огнєвіч різко відповіла хейтерам стосовно відпочинку в Таїланді.