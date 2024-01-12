Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Злата Огнєвіч випустила новий міні-альбом на свій день народження arrow

Злата Огнєвіч випустила новий міні-альбом на свій день народження

12 січня 2024 17:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Злата Огнєвіч випустила новий міні-альбом на свій день народження
Злата Огнєвіч. Фото: https://youtu.be/5nCdlrUeVgs
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Злата Огнєвіч випустила новий пісенний альбом "Віддаю" у свій день народження. Вона вважає його дуже особливим та інтимним.

Відео вийшло на YouTube.

Читайте також:

Злата Огнєвіч випустила новий міні-альбом "Віддаю"

Артистка Злата Огнєвіч випустила новий альбом "Віддаю". Він складається з автобіографічних пісень, які дозволять прихильникам краще пізнати її інтимний світ.

Сандпродюсерами стали Євген Тріплов та Сергій Ранов. Вони намагались підкреслити індвидіуальність Огнєвіч унікальним звучанням.

"Коли ми працювали над треками, то намагалися внести туди щось нове, раніше не характерне Златі", — кажуть саундпродюсери.

Кліп "Все не випадково"
Кліп "Все не випадково". Фото: стоп-кадр

Також артистка випустила кліп на одну з пісень — "Все не випадково". Зйомки відбувались у Києві на заході сонця та вночі. Кліп по-справжньому щирий.

"Цей альбом став для мене особливим. Він дуже інтимний, я б навіть сказала — справжній. Саме тому я вирішила випустити його в знаменний для мене день — мого народження", — зізналася артистка.

Альбов вже доступний на стрімінгових платформах.

Раніше Злата Огнєвіч переплутала назви курортів і тепер має проблеми на відпочинку.

Нагадаємо, що Огнєвіч різко відповіла хейтерам стосовно відпочинку в Таїланді. 

День народження
музика
Злата Огневич
українські зірки
пісня
співачка
альбом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі