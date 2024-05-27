Певица Злата Огневич вспомнила, как мошенник оставил ее без денег

Украинская певица Злата Огневич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Злата Огневич вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла с ней во время одного из туров. Главная героиня шоу "Холостячка-2" рассказала, как стала жертвой мошенника, который обманул ее на огромную сумму денег во время сотрудничества.

Об этом Злата Огневич рассказала во время интервью Алексею Суханову в YouTube.

Читайте также:

Как Злата Огневич стала жертвой мошенника

Известная украинская исполнительница рассказала, как стала жертвой мошенничества и впервые познакомилась с человеком, который ее обманул. По словам Златы Огневич, это был концертный организатор группы "СКАЙ", поэтому она решила ему довериться.

"Я не знаю, как это произошло со мной… Вроде бы, уже есть опыт работы с людьми. Я познакомилась с концертным организатором, который до меня организовывал туры группы "СКАЙ". Я доверилась ему, потому что он им организовал более 100 концертов, это было во время вторжения, никто, кроме него, фактически не работал. Мы доверились ему", — отмечает Злата Огневич.

Певица Злата Огневич с Алексеем Сухановым на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Певица рассказала, как во время последнего тура в Киеве она заметила, что мужчина "кормил обещаниями" по выплате денег. Впоследствии оказалось, что он не рассчитался со всей командой Златы Огневич за пять концертов и просто нагло сбежал с этими деньгами.

"Мы отработали с ним тур "Віддаю", и последний концерт этого тура состоялся в Жовтневому Палаці. Уже в Жовтневому Палаці я поняла, что происходит что-то не то… Он затягивал с выплатами денег. Пришел тот момент, когда выплыла информация, что он не рассчитался за пять концертов со всей моей командой. Я осталась без гонораров… И он сбежал с этими деньгами. По нашим подсчетам, он обманул где-то на сумму 250 тысяч долларов", — также добавила украинская певица.

Что с мошенником, который обманул Злату Огневич

Не так давно украинская артистка Злата Огневич рассказала, какая участь постигла мужчину, который обманул ее на большую сумму денег. Оказывается, сейчас мошенник находится в международном розыске и, вероятно, вообще был убит.

"Если брать нас всех артистов, в общем, он нанес ущерб на 10 миллионов гривен. И сейчас у меня есть информация, что он через эти концерты отмывал криптовалюту. И что вообще его, возможно, уже нет в живых. Его могли убить эти "друзья ", преступники. Сейчас у нас очень много разной информации, часть которой я не могу разглашать, потому что продолжается следствие. Его уже объявили в международный розыск", — подчеркнула Злата Огневич.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Злата Огневич призналась, планирует ли усыновить ребенка.

Ранее мы рассказывали о том, что на певицу Злату Огневич упала дверь душевой кабины.

Также мы сообщали о том, что артистка Злата Огневич рассказала, как следит за своей фигурой.