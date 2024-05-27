Співачка Злата Огнєвіч згадала, як шахрай залишив її без грошей

Українська співачка Злата Огнєвіч на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Злата Огнєвіч згадала неприємну ситуацію, яка сталася з нею під час одного з турів. Головна героїня шоу "Холостячка-2" розповіла, як стала жертвою шахрая, який обдурив її на величезну суму грошей під час співпраці.

Про це Злата Огнєвіч розповіла під час інтерв’ю Олексію Суханову в YouTube.

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Як Злата Огнєвіч стала жертвою шахрая

Відома українська виконавиця розповіла, як стала жертвою шахрайства і вперше познайомилася з людиною, яка її надурила. За словами Злати Огнєвіч, це був концертний організатор гурту "СКАЙ", тому вона вирішила йому довіритися.

"Я не знаю, як це сталося зі мною… Нібито вже є досвід працювання з людьми. Я познайомилася з концертним організатором, який до мене організовував тури гурту "СКАЙ". Я довірилася йому, тому що він їм організував понад 100 концертів, це було під час вторгнення, ніхто, крім нього, фактично не працював. Ми довірилися йому", — наголошує Злата Огнєвіч.

Співачка Злата Огнєвіч з Олексієм Сухановим на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Співачка розповіла, як під час останнього туру в Києві вона помітила, що чоловік "годував обіцянками" щодо виплати грошей. Згодом виявилося, що він не розрахувався з усією командою Злати Огнєвіч за п’ять концертів і просто нахабно втік з цими грошима.

"Ми відпрацювали з ним тур "Віддаю", і останній концерт цього туру відбувся у Жовтневому палаці. Вже в Жовтневому палаці я зрозуміла, що відбувається щось не те… Він затягував з виплатами грошей. Прийшов той момент, коли виплила інформація, що він не розрахувався за п’ять концертів з усією моєю командою. Я залишилася без гонорарів… І він втік з цими грошима. За нашими підрахунками, він обдурив десь на суму 250 тисяч доларів", — також додала українська співачка.

Що з шахраєм, який обдурив Злату Огнєвіч

Не так давно українська артистка Злата Огнєвіч розповіла, яка доля спіткала чоловіка, який обдурив її на велику суму грошей. Виявляється, зараз шахрай перебуває в міжнародному розшуку та, ймовірно, взагалі був вбитий.

"Якщо брати нас всіх артистів, загалом він завдав збитків на 10 мільйонів гривень. І зараз у мене є інформація, що він через ці концерти відмивав криптовалюту. І що взагалі його, можливо, вже немає в живих. Його могли вбити ці "друзі", злочинці. Зараз у нас є дуже багато різної інформації, частину якої я не можу розголошувати, бо триває слідство. Його вже оголосили в міжнародний розшук", — наголосила Злата Огнєвіч.

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