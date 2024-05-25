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Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про вагітність

25 травня 2024 15:36
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Стас Кожушко
Редактор
Злата Огнєвіч вперше детально прокоментувала чутки про вагітність
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого місяця в мережі почали ширитися чутки, що співачка Злата Огнєвіч вагітна первістком. Причиною стало відео, на якому артистка виступала в обтягуючому чорному комбінезоні. Злата вперше детально прокоментувала цю інформацію.

Відповідне інтерв’ю вона дала телеведучому Олексію Суханову

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Злата Огнєвіч прокоментувала чутки про вагітність

В соцмережах писали, що на  одному з концертів, під час танцю, у Злати була помітна характерна форма животика, притаманна саме вагітним жінкам. Про цей випадок і запитав в Огнєвіч Суханов. 

"Я не була вагітною. Це фотошоп і трохи американська їжа… Всі подумали, що це ми розігнали піар. Це не ми. Це хтось. Є різні дні в жінок, гормональні стани. І знову ж таки, так, в мене є животик", — з усмішкою прокоментувала 38-річна артистка.

Один з концертів Огнєвіч
Той самий концерт співачки Злати Огнєвіч. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov

"Це моя генетична особливість. І він (живіт. Ред.) з’являється часто, я над ним працюю. Він просто є: то зменшується, то збільшується. Він живе своїм особистим життям. Це було в Америці, там жахлива їжа. Там не те, що в мене з’явився животик, я зараз на дієту сіла", — підсумувала Огнєвіч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Джамала у квітах зачарувала вагітним животиком у новому кліпі "Люблю". Також ми розповідали, вагітну американську модель Гейлі Бібер помітили на прогулянці у Лос-Анджелесі.

Злата Огневич
вагітність
українські зірки
чутки

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