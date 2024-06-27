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СМИ узнали, чью бывшую супругу считают причастной к смерти Мэттью Перри

27 июня 2024 08:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
СМИ узнали, чью бывшую жену считают причастной к смерти Мэттью Перри
Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

СМИ сообщили имя женщины, которую полиция считает причастной к смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Причиной смерти актера, которого обнаружили мертвым в его доме в конце прошлого года, считают влияние кетамина.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как считают следователи, принести таблетки ему могла его знакомая актриса и бывшая супруга Чарли Шина Брук Мюллер. Брук уже допросила полиция, у нее изъяли телефон и компьютер. В ближайшее время ее могут обвинить в непреднамеренном убийстве. По делу также проходят еще несколько человек.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

 

"Она наняла адвокатов и неоднократно встречалась с представителями правоохранительных органов с тех пор, как они прибыли в ее дом с ордером на обыск. Она молчит о ситуации", — говорит издание.

46-летняя Брук, как и Мэттью Перри, испытывала проблемы с наркотическими веществами, и она проходила лечение в рехабе. Там они, вероятно, и познакомились с актером. Два года назад из-за зависимости у нее забрали детей: двух сыновей от Чарли Шина, Боба и Макса. Сам Чарли Шин также страдал зависимостью и болен ВИЧ.

 

Брук Мюллер и Чарли Шин
Брук Мюллер и Чарли Шин. Фото: WireImage.

 

Мэттью Перри умер в конце прошлого года на 55-м году жизни, утонув в джакузи из-за влияния кетамина, которое он принимал для лечения депрессии. Недавно следователи обнаружили новые подробности: кетамина не было в доме актера, а последний сеанс лечения с его употреблением был более недели назад и не мог повлечь за собой передозировку. Кроме того, актер не употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Следователи пришли к выводу, что кто-то мог принести ему кетамин.

Перри, известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", в своих мемуарах рассказывал о том, что потратил более 9 млн долларов на лечение от зависимости, посетил шесть тысяч встреч анонимных алкоголиков и 15 раз лежал в рехабе. При этом, по словам его близких, в последнее время перед смертью он ничего не употреблял.

Напомним, Дженнифер Энистон тяжело переживает смерть Мэттью Перри. А раньше мы писали, что мемуары Мэттью Перри стали бестселлером после его смерти.

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