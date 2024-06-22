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Найдите хитрого котика среди летучих мышей за 15 секунд — загадка для самых умных

22 июня 2024 07:24
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Загадка на смекалку: попробуйте найти котика среди летучих мышей за 15 секунд
Оптическая иллюзия, где нужно найти котика среди летучих мышей. Фото иллюстративное: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Если у вас возникало желание проверить собственные интеллектуальные способности и, в то же время, интересно провести свой досуг, все это вы можете сделать в новой оптической головоломке. Попытайтесь отыскать кота среди огромного количества летучих мышей за ограниченный промежуток времени.

Головоломку предложили на Jagranjosh.

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Оптическая иллюзия — найдите хитрого кота среди черных летучих мышей за 15 секунд

Перед собой вы можете увидеть огромное количество летучих мышей черного цвета, одна из которых имеет на голове шляпу ведьмы, и три тыквы. Кажется, будто ничего, кроме летучих мышей и тыкв, нет на изображении. Но вы ошибаетесь, ведь среди них спрятался хитрый котик, который слился с летучими мышами по цвету и форме тела.

Попытайтесь отыскать котика, используя все свои интеллектуальные способности на максимум. На эту загадку вам дается всего 15 секунд, поэтому не теряйте времени и старайтесь справиться с этой оптической иллюзией раньше, чем на таймере пройдет время.

Если вы считаете себя одним из самых сообразительных людей с острым зрением, вы без проблем сможете найти котика среди летучих мышей, не потратив на это ни одной лишней минутки. Поэтому уединитесь, возьмите в руки устройство, установите там таймер на 15 секунд и давайте решать загадку. Желаем удачи!

Огромное количество летучих мышей.
Огромное количество летучих мышей на рисунке. Фото иллюстративное: Pinterest

Что ж, вы действительно умный и сообразительный человек, имеющий острое зрение, если вам удалось меньше, чем за 15 секунд. Но если вы так и не поняли, где спрятался котик, не расстраивайтесь и повторите попытку. Если не хотите больше тратить свое драгоценное время, ловите нашу подсказку!

Правильный ответ — где котик

А теперь посмотрите внимательно в самую нижнюю часть рисунка и переведите свой взгляд немного влево — именно там и стоит котик, которого вам нужно было отыскать.

Найденный котик в оптической иллюзии.
Найденный котик в оптической иллюзии. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о яркой оптической загадке со строительными работами, где нужно найти три отличия.

Раньше мы рассказывали об оптической иллюзии, где нужно найти пчелу среди ярких цветов.

Также мы сообщали о сверхтяжелой оптической иллюзии, в которой нужно найти дятла в густом лесу.

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