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Знайдіть хитрого котика з-поміж кажанів за 15 секунд — загадка для найрозумніших

22 червня 2024 07:24
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Загадка на кмітливість: спробуйте знайти котика серед кажанів за 15 секунд
Оптична ілюзія, де треба знайти котика серед кажанів. Фото ілюстративне: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Якщо у вас виникало бажання перевірити власні інтелектуальні здібності і, водночас, цікаво провести своє дозвілля, все це ви можете зробити у новій оптичній головоломці. Спробуйте відшукати кота серед величезної кількості кажанів за обмежений проміжок часу.

Головоломку запропонували на Jagranjosh.

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Оптична ілюзія — знайдіть хитрого кота серед чорних кажанів за 15 секунд

Перед собою ви можете побачити величезну кількість кажанів чорного кольору, один з яких має на голові шляпу відьми, і три гарбузи. Здається, ніби нічого, крім кажанів і гарбузів, немає на зображення. Але ви помиляєтеся, адже серед них заховався хитрий котик, який злився з кажанами за кольором і формою тіла.

Спробуйте відшукати котика, використовуючи всі свої інтелектуальні здібності на максимум. На цю загадку вам дається лише 15 секунд, тому не гайте часу і намагайтеся впоратися з цією оптичною ілюзією раніше, ніж на таймері сплине час.

Якщо ви вважаєте себе однією з найкмітливіших людей з гострим зором, ви без проблем зможете знайти котика серед кажанів, не витративши на це жодної зайвої хвилинки. Тому усамітніться, візьміть до рук пристрій, встановіть там таймер на 15 секунд і нумо розв’язувати загадку. Бажаємо успіхів!

Огромное количество летучих мышей на рисунке
Величезна кількість кажанів на малюнку. Фото ілюстративне: Pinterest

Що ж, ви дійсно розумна і кмітлива людина, яка має гострий зір, якщо вам вдалося менш, ніж за 15 секунд. Але якщо ви так і не зрозуміли, де заховався котик, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Якщо не хочете більше витрачати свій дорогоцінний час, ловіть нашу підказку!

Правильна відповідь — де котик

А тепер подивіться уважно у саму нижню частину малюнку і переведіть свій погляд трохи ліворуч — саме там і стоїть котик, якого вам потрібно було відшукати.

Найденный котик в оптической иллюзии
Знайдений котик в оптичній ілюзії. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про яскраву оптичну загадку з будівельними роботами, де потрібно знайти три відмінності.

Раніше ми розповідали про оптичну ілюзію, де потрібно знайти бджолу серед яскравих квітів. 

Також ми повідомляли про надважку оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти дятла в густому лісі.

оптична ілюзія
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загадки

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