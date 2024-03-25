Нашли мертвым в США —представительница Грузии на Евровидении потеряла брата

Грузинская певица NUTSA. Фото: instagram.com/nutsabuza/

Певица NUTSA, которая в этом году будет представлять Грузию на Евровидении, потеряла родного человека. Ее брат был найден мертвым в США.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Представительница Грузии на Евровидении-2024 сообщила печальное известие. У певицы NUTSA погиб старший брат — его нашли мертвым в машине в США. Девушка чувствует себя ужасно из-за того, что в последнее время была недостаточно близка с ним.

"Сегодня моего красивейшего брата Дато нашли мертвым в машине в Америке. Я не знаю, что может быть большей бедой за эту, какую боль может почувствовать человек, я чувствую, что часть моего сердца разбита. Я не могу простить себе то, что не имела близкие отношения с ним, особенно в последнее время, но я всегда любила его", — поделилась певица.

Грузинская певица NUTSA с братом Дато. Фото: instagram.com/nutsabuza/

Певица думает, что теперь всю жизнь будет страдать из-за вины. Она убеждена, что ее брат был хорошим человеком и не заслуживал такой судьбы.

"Эти страдания будут следовать за мной до конца моей жизни, и эта боль, которую я чувствую сегодня, никогда не исчезнет! Дато, ты был очень хорошим братом, хорошим другом, хорошим сыном, хорошим мужем, хорошим отцом и великим патриотом своей страны! Благодарю тебя за это, мы все будем скучать по тебе, и извини, что не подвезла тебя. Я люблю тебя и всегда буду любить", — обратилась к покойному брату вокалистка.

Отметим, что NUTSA представит Грузию на международной арене в Мальме с песней Firefighter. Букмекеры прочили ей 17-е место.

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