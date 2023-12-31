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Знаменитости отреагировали на массированный предновогодний обстрел Харькова оккупантами

31 декабря 2023 10:55
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Стас Кожушко
Редактор
Знаменитости отреагировали на массированный предновогодний обстрел Харькова оккупантами
Последствия обстрелов по Харькову. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне, 30 декабря, оккупанты нанесли масштабный удар по Харькову. В результате обстрела произошли разрушения гражданской инфраструктуры, также пострадали десятки человек. Городской голова Игорь Терехов сообщил о прилете по одной из гостиниц в центре города. Как оказалось, ракета или ее обломки попали по отелю Kharkiv Palace. В нем останавливалось немало украинских знаменитостей.

В своих соцсетях представители шоу-бизнеса отреагировали на очередной террор россиян.

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Шоувумен Маша Ефросинина опубликовала фотографии изуродованной гостиницы. Она показала расположение номера, в котором останавливалась, а также место, где пользовалась услугами ресторана.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Певец Дмитрий Монатик неделю назад с командой также останавливался в харьковской гостинице. Артист отметил, что горе в стране, и в частности в городе-миллионике на востоке Украины каждый день, каждую минуту.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Как и Дмитрий Монатик, неделю назад в отеле Kharkiv Palace останавливалась и его подруга, коллега, певица Надя Дорофеева.

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Напомним, ранее мы писали, что квартира звезды сериала "Папаньки" пострадала от попадания "шахеда". Также мы рассказывали, жилье которых украинских знаменитостей уничтожила русская армия.

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