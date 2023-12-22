Квартира зірки серіалу "Папаньки" постраждала від влучання "шахеда"

Акторка Ольга Атанасова під час повітряної тривоги в столиці. Фото: Instagram/ananasova_olya

В ніч проти 22 грудня окупанти атакували безпілотниками Київ. Внаслідок падіння уламків пошкодження зазнали автомобілі та багатоповерхівка в Солом'янському районі столиці. Квартира телеведучого національного марафону Андрія Ковальського зруйнована. Його сусідка, акторка Ольга Атанасова, живе кількома поверхами нижче.

Про це вона повідомила у своїх соцмережах.

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39-річна акторка театру і кіно Ольга Атанасова, відома, зокрема за серіалами "Дві матері", "Папаньки","Запитайте в осені" опублікувала фотографії, на яких разом з евакуйованими сусідами перебуває на вулиці в оточені рятувальників та відповідних служб. Також кінозірка показала місцерозташування своєї квартири.

"Багато разів було дуже близько, але не так, як вчора. Мій дім. Дякую, що живі й цілі. Дякую, друзі, що підтримали", — написала Атанасова.

Одними з першими слова підтримки в коментарях написали акторки Ольга Сумська, Наталка Денисенко, блогерка Аліна Доротюк та інші представники українського шоу-бізнесу.

Квартира Ольги Атанасової. Скриншот: Instagram/ananasova_olya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч і гурт "СКАЙ" скасували концерти через шахрая. Також ми розповідали, що телеведучий Олексій Суханов розкритикував позицію Юлії Тимошенко щодо ЛГБТ-спільноти.