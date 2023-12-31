Знаменитості відреагували на масований передноворічний обстріл Харкова окупантами

Наслідки обстрілу по Харкову. Фото: Reuters

Напередодні, 30 грудня, окупанти завдали масштабного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу сталися руйнування цивільної інфраструктури, також постраждали десятки людей. Міський голова Ігор Тєрєхов повідомив про приліт по одному з готелів у центрі міста. Як виявилося, ракета або її уламки влучили по готелю Kharkiv Palace. В ньому зупинялись чимало українських знаменитостей.

У своїх соцмережах представники шоу-бізнесу відреагували на черговий терор росіян.

Читайте також:

Знаменитості про обстріл Харкова

Шоувумен Маша Єфросиніна опублікувала фотографії понівеченого готелю. Вона показала розташування номера, в якому зупинялась, а також місце, де користувалась послугами ресторану.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Співак Дмитро Монатік тиждень тому з командою також зупинявся в харківському готелі. Артист зауважив, що горе в країні, і зокрема в місті-мільйонику на сході України кожного дня, кожної хвилини.

Скриншот: Instagram/monatik_official

Як і Дмитро Монатік, тиждень тому в готелі Kharkiv Palace зупинялась і його подруга, колега, співачка Надя Дорофєєва.

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми писали, що квартира зірки серіалу "Папаньки" постраждала від влучання "шахеда". Також ми розповідали, житло яких українських знаменитостей знищила російська армія.