Знаменитості відреагували на масований передноворічний обстріл Харкова окупантами
Напередодні, 30 грудня, окупанти завдали масштабного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу сталися руйнування цивільної інфраструктури, також постраждали десятки людей. Міський голова Ігор Тєрєхов повідомив про приліт по одному з готелів у центрі міста. Як виявилося, ракета або її уламки влучили по готелю Kharkiv Palace. В ньому зупинялись чимало українських знаменитостей.
У своїх соцмережах представники шоу-бізнесу відреагували на черговий терор росіян.
Знаменитості про обстріл Харкова
Шоувумен Маша Єфросиніна опублікувала фотографії понівеченого готелю. Вона показала розташування номера, в якому зупинялась, а також місце, де користувалась послугами ресторану.
Співак Дмитро Монатік тиждень тому з командою також зупинявся в харківському готелі. Артист зауважив, що горе в країні, і зокрема в місті-мільйонику на сході України кожного дня, кожної хвилини.
Як і Дмитро Монатік, тиждень тому в готелі Kharkiv Palace зупинялась і його подруга, колега, співачка Надя Дорофєєва.
Нагадаємо, раніше ми писали, що квартира зірки серіалу "Папаньки" постраждала від влучання "шахеда". Також ми розповідали, житло яких українських знаменитостей знищила російська армія.
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