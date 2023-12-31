Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Знаменитості відреагували на масований передноворічний обстріл Харкова окупантами arrow

Знаменитості відреагували на масований передноворічний обстріл Харкова окупантами

31 грудня 2023 10:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Знаменитості відреагували на масований передноворічний обстріл Харкова окупантами
Наслідки обстрілу по Харкову. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, 30 грудня, окупанти завдали масштабного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу сталися руйнування цивільної інфраструктури, також постраждали десятки людей. Міський голова  Ігор Тєрєхов повідомив про приліт по одному з готелів у центрі міста. Як виявилося, ракета або її уламки влучили по готелю Kharkiv Palace. В ньому зупинялись чимало українських знаменитостей.

У своїх соцмережах представники шоу-бізнесу відреагували на черговий терор росіян.

Читайте також:

Знаменитості про обстріл Харкова

Шоувумен Маша Єфросиніна опублікувала фотографії понівеченого готелю. Вона показала розташування номера, в якому зупинялась, а також місце, де користувалась послугами ресторану. 

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Співак Дмитро Монатік тиждень тому з командою також зупинявся в харківському готелі. Артист зауважив, що горе в країні, і зокрема в місті-мільйонику на сході України кожного дня, кожної хвилини. 

Скриншот: Instagram/monatik_official

Як і Дмитро Монатік, тиждень тому в готелі Kharkiv Palace зупинялась і його подруга, колега, співачка Надя Дорофєєва. 

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми писали, що квартира зірки серіалу "Папаньки" постраждала від влучання "шахеда". Також ми розповідали, житло яких українських знаменитостей знищила російська армія.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі