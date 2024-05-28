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Золотые часы Уинстона Черчилля продали на аукционе за космическую сумму

28 мая 2024 18:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Коллекционер приобрел карманные часы Уинстона Черчилля за почти 100 тысяч долларов.
Золотые часы Уинстона Черчилля. Фото: Dawsons Auctioneers
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На аукционе продали карманные часы бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Это подарок политика Герберта Генри Асквита.

Об этом сообщает BBC.

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Карманные часы, когда-то подаренные сэру Уинстону Черчиллю Гербертом Генри Асквитом в 1905 году, ушли с молотка на аукционе в Великобритании за 93 тысячи долларов. Аксессуар был изготовлен из 18-каратного золота. На его корпус выгравирован герб сэра Уинстона и надпись: "Уинстону с благодарностью Х. Х. Асквит на Рождество 1905 года" .

Золотые часы Уинстона Черчилля продали на аукционе за космическую сумму - фото 1
Золотые часы Уинстона Черчилля. Фото: Dawsons Auctioneers

Аукционист Dawsons Эдвард Лэнгмид назвал сделку "блестящим результатом". Часы перешли к частному коллекционеру в Великобритании после "ожесточенной борьбы" на аукционе в Мейденхеде, графство Беркшир.

Золотые часы Уинстона Черчилля продали на аукционе за космическую сумму - фото 2
Золотые часы Уинстона Черчилля. Фото: Dawsons Auctioneers

Считается, что этот подарок является признанием "смелого шага" сэра Уинстона в 1904 году, когда он перешел на сторону Либеральной партии из-за разногласий с консервативным руководством относительно его позиции по поводу тарифной реформы.

Уинстон Черчилль был премьер-министром Великобритании дважды – с 1940 по 1945 год, а затем – с 1951 по 1955 год.

Политик, подаривший часы премьеру, Генри Асквит был выдающимся членом Либеральной партии в начале 20-го века. Также он занимал должность премьер-министра с 1908 по 1916 год, когда Великобритания вступила в Первую мировую войну.

Ранее мы писали, что знаковую дверь Титаника, за которую Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо держались в фильме 1997 года, продали на аукционе за колоссальную сумму. А также частный коллекционер из Соединенных Штатов Америки приобрел на аукционе часы самого богатого пассажира затонувшего Титаника за 1,4 млн долларов.

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