Колишній будинок Бреда Пітта і Анджеліни Джолі продали шалено дешево
Будинок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в Новому Орлеані продали за 2,8 мільйона доларів. Спочатку ріелтори хотіли отримати за нього вдвічі більше.
Про це пише Daily Mail.
Будинок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта продали за 2,8 мільйона доларів
Колишній будинок зіркової пари в Новому Орлеані продали вдвічі дешевше, ніж планували. Власники планували отримати за нього 5,35 мільйонів доларів.
Особняк виставили на аукціон, і початкова ціна була 1 мільйон доларів. 12 людей намагались його забрати собі і фінальною стала ставка 2,8 мільйона доларів.
Пітт і Джолі купили особняк площею 7703 квадратних фути у 2006 році за 3,5 мільйона доларів готівкою і продали його за 4,9 мільйона доларів у 2016-му після розлучення.
Це історичний будинок, який побудували ще в 1828 році. Всередині є все для комфортного життя — ліфт, тренажерний зал, відкритий басейн і фонтан.
Зіркова пара придбала цей особняк лише через рік після початку їхнього роману на зйомках "Містер і місіс Сміт". Їхні стосунки були оповиті скандалом, адже Пітт був одружений ыз зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.
Бред Пітт та Анджеліна Джолі офіційно побралися 2014 року. Нині пара вже розлучена і вони боряться за опіку над дітьми і ніяк не поділять спільне майно.
Раніше Бреда Пітта спіймали з коханою на його дні народження у Франції.
Також інсайдери розповіли, чи планує Бред Пітт весілля з молодою обраницею.
Читайте Новини.LIVE!