Колишній будинок Бреда Пітта і Анджеліни Джолі продали шалено дешево

Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Фото: Fred Duval

Будинок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в Новому Орлеані продали за 2,8 мільйона доларів. Спочатку ріелтори хотіли отримати за нього вдвічі більше.

Про це пише Daily Mail.

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Будинок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта продали за 2,8 мільйона доларів

Колишній будинок зіркової пари в Новому Орлеані продали вдвічі дешевше, ніж планували. Власники планували отримати за нього 5,35 мільйонів доларів.

Особняк виставили на аукціон, і початкова ціна була 1 мільйон доларів. 12 людей намагались його забрати собі і фінальною стала ставка 2,8 мільйона доларів.

Колишній будинок Бреда Пітта і Анджеліни Джолі. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Пітт і Джолі купили особняк площею 7703 квадратних фути у 2006 році за 3,5 мільйона доларів готівкою і продали його за 4,9 мільйона доларів у 2016-му після розлучення.

Колишній будинок Бреда Пітта і Анджеліни Джолі. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Це історичний будинок, який побудували ще в 1828 році. Всередині є все для комфортного життя — ліфт, тренажерний зал, відкритий басейн і фонтан.

Колишній будинок Бреда Пітта і Анджеліни Джолі. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Зіркова пара придбала цей особняк лише через рік після початку їхнього роману на зйомках "Містер і місіс Сміт". Їхні стосунки були оповиті скандалом, адже Пітт був одружений ыз зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

Колишній будинок Бреда Пітта і Анджеліни Джолі. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Колишній будинок Бреда Пітта і Анджеліни Джолі. Фото: instagram.com/interluxeauctions

Бред Пітт та Анджеліна Джолі офіційно побралися 2014 року. Нині пара вже розлучена і вони боряться за опіку над дітьми і ніяк не поділять спільне майно.

Раніше Бреда Пітта спіймали з коханою на його дні народження у Франції.

Також інсайдери розповіли, чи планує Бред Пітт весілля з молодою обраницею.