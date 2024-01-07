Предательницы Тодоренко и Лорак пообщались на камеру в Дубае — видео

Певица Ани Лорак и Регина Тодоренко. Скриншот: Instagram/anilorak_dobro

Десятки пропутинских артистов отправились в Объединенные Арабские Эмираты. Там проходит музыкальный фестиваль "ЖАРА" российского певца азербайджанского происхождения Эмина Агаларова. Выступить на мероприятии он пригласил свою подругу Ани Лорак и уроженку Одессы Регину Тодоренко.

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В отличие от Каролины Куек (настоящее имя Ани Лорак) Регина не пела. Она была ведущей музыкального фестиваля, на сцену которого вышли пропагандисты Стас Михайлов, группа "Дискотека Авария", Егор Крид и другие.

Украинские певицы, которые продолжают работать в России, не проронили ни слова о войне на их Родине. Они обсуждали творческие планы Лорак на следующий год.

Также Ани Лорак впервые вывела своего нового бойфренда на красную дорожку. Уже долгое время ее сопровождает испанский бизнесмен, преподаватель йоги Исаак Вижрак. Общаясь с Тодоренко на сцене, предательница рассказала — она будто знала мужчину до этого, потому что чувствует любовь к нему. Вот поэтому и выводит его на публику.

Напомним, ранее мы писали, бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, показал свою новую пассию. Также мы рассказывали, как предательница Ани Лорак отпраздновала день рождения в компании путинистов.