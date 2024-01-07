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Зрадниці Тодоренко та Лорак поспілкувалися на камеру в Дубаї — відео

7 січня 2024 12:10
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зрадниці Тодоренко та Лорак поспілкувалися на камеру в Дубаї — відео
Співачка Ані Лорак та Регіна Тодоренко. Скриншот: Instagram/anilorak_dobro
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Десятки пропутінських артистів вирушили в Об’єднані Арабські Емірати. Там проходить музичний фестиваль "ЖАРА" російського співака азербайджанського походження Еміна Агаларова. Виступити на заході він запросив свою подругу Ані Лорак та уродженку Одеси Регіну Тодоренко. 

Відповідні відео з’явилися в Instagram.

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На відміну від Кароліни Куєк (справжнє ім’я Ані Лорак) Регіна не співала. Вона була ведучою музичного фестивалю, на сцену якого вийшли пропагандисти Стас Михайлов, гурт "Дискотека Авария", Єгор Крід та інші.

Українські співачки, які продовжують працювати в Росії, не промовили ані слова про війну на їхній Батьківщині. Натомість вони обговорювали творчі плани Лорак на наступний рік. 

Також Ані Лорак вперше вивела свого нового бойфренда на червону доріжку. Вже тривалий час її супроводжує іспанський бізнесмен, викладач йоги Ісаак Віджрак. Спілкуючись із Тодоренко на сцені, зрадниця розповіла — вона наче знала чоловіка до цього, бо відчуває любов до нього. Саме тому і виводить його на публіку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, ексчоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, показав свою нову пасію. Також ми розповідали, як зрадниця Ані Лорак відсвяткувала день народження в компанії путіністів.

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