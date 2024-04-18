Умер отец Ани Лорак — заслуженный журналист Украины Мирослав Куек — детали

Певица Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

В семье певицы с украинскими корнями, которая готовится получить российский паспорт, Ани Лорак случилось горе. В возрасте 77 лет умер отец артистки — заслуженный журналист Украины Мирослав Куек.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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У Ани Лорак умер папа

В четверг, 18 апреля скончался 77-летний отец предательницы Ани Лорак — Мирослав Куек. Певица уже публично отреагировала на известие о смерти близкого человека. Она опубликовала архивное семейное фото, на котором она подростком стоит счастливая рядом с папой.

Пока неизвестна причина смерти Мирослава Куека.

"Прощай, папа... Ты навсегда в моем сердце", — лаконично подписала фото Лорак.

После начала войны он, в отличие от своей дочери, остался жить в Украине и проживал в городе Кицмань (Черновицкая область), где родилась Лорак. Он прожил жизнь искренним патриотом. Мирослав Куек работал редактором литературных и краеведческих книг, стал автором поэтического сборника "Священный дар любви" и писал патриотические песни.

Отец Ани Лорак Мирослав Куек. Фото: скриншот Facebook

Известно, что семья Ани Лорак распалась, мать отказалась от нее и Лорак провела детство в интернате. Однако папа звезды часто ее посещал, поддерживал и дарил подарки. Он пытался забрать ее в свою новую семью, однако Лорак не приняла новую любимую папы.

Напомним, ранее мы писали, что Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства. Также мы рассказывали, что Ани Лорак выступила под фонограмму на сцене в Минске.