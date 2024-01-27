Зрадниця Лорак у прямому ефірі виступила у Мінську

Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк). Скриншот: YouTube

Співачка українського походження Ані Лорак активно гастролює не тільки містами РФ. Зрадниця завітала на телезйомки одного з білоруських талант-шоу та виступила під фонограму на сцені в Мінську.

Відповідні фото та відео з’явились в соцмережах.

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Ані Лорак виступила в Білорусі

45-річна уродженка Чернівецької області завітала до Мінська, в якому знаходиться резиденція диктатора Олександра Лукашенка, разом зі своїм бойфрендом. Іспанський бізнесмен, викладач йоги Ісаак Віджрак супроводжує Кароліну Куєк (справжнє ім’я колаборантки) на всіх останніх виступах.

Втім, судячи з його виразу обличчя, в цих турах він навряд чи отримує задоволення. Ісаак більше нагадує охоронця.

Зрадниця не соромилась навіть фотографуватися з дітьми та жартувати залаштунками шоу на білоруському телебаченні. Війну на Батьківщині Лорак так і не коментує. Останній раз вона згадувала обстріли Києва рік тому. Втім тоді вона писала про брата, який з пляшкою міцного алкогольного напою ховався від ракетного обстрілу окупантів в новорічну ніч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниці Регіна Тодоренко та Ані Лорак поспілкувалися на камеру в Дубаї (ОАЕ). Також ми розповідали, що Кароліна Куєк оголосила про запуск власного мобільного застосунку, в розробці якого бере участь і її закордонний бойфренд.