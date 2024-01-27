Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зрадниця Лорак у прямому ефірі виступила у Мінську arrow

Зрадниця Лорак у прямому ефірі виступила у Мінську

27 січня 2024 07:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зрадниця Лорак у прямому ефірі виступила у Мінську
Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк). Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка українського походження Ані Лорак активно гастролює не тільки містами РФ. Зрадниця завітала на телезйомки одного з білоруських талант-шоу та виступила під фонограму на сцені в Мінську. 

Відповідні фото та відео з’явились в соцмережах.

Читайте також:

Ані Лорак виступила в Білорусі

45-річна уродженка Чернівецької області завітала до Мінська, в якому знаходиться резиденція диктатора Олександра Лукашенка, разом зі своїм бойфрендом. Іспанський бізнесмен, викладач йоги Ісаак Віджрак супроводжує Кароліну Куєк (справжнє ім’я колаборантки) на всіх останніх виступах.

Втім, судячи з його виразу обличчя, в цих турах він навряд чи отримує задоволення. Ісаак більше нагадує охоронця.

Зрадниця не соромилась навіть фотографуватися з дітьми та жартувати залаштунками шоу на білоруському телебаченні. Війну на Батьківщині Лорак так і не коментує. Останній раз вона згадувала обстріли Києва рік тому. Втім тоді вона писала про брата, який з пляшкою міцного алкогольного напою ховався від ракетного обстрілу окупантів в новорічну ніч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниці Регіна Тодоренко та Ані Лорак поспілкувалися на камеру в Дубаї (ОАЕ). Також ми розповідали, що Кароліна Куєк оголосила про запуск власного мобільного застосунку, в розробці якого бере участь і її закордонний бойфренд.

Білорусь
Ані Лорак
концерт
телебачення
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі