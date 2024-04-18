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Зрадниця Лорак оплакує смерть українця

18 квітня 2024 14:03
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Помер батько Ані Лорак — заслужений журналіст України Мирослав Куєк — деталі
Співачка Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У родині співачки з українським корінням, яка готується отримати російський паспорт, Ані Лорак сталося горе. У віці 77 років помер батько артистки — заслужений журналіст України Мирослав Куєк.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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В Ані Лорак помер тато

У четвер, 18 квітня помер 77-річний батько зрадниці Ані Лорак — Мирослав Куєк. Співачка вже публічно відреагувала на звістку про смерть близької людини. Вона опублікувала архівну сімейну світлину, на якій вона підлітком стоїть щаслива поруч із татом.

Поки що невідома причина смерті Мирослава Куєка.

"Прощавай, тату…Ти назавжди в моєму серці", — лаконічно підписала фото Лорак.

Після початку війни він, на відміну від своєї доньки, залишився жити в Україні та мешкав у місті Кіцмань (Чернівецька область), де народилася Лорак. Він прожив життя щирим патріотом. Мирослав Куєк працював редактором літературних та краєзнавчих книг,  став автором поетичної збірки "Священний дар любов" та писав патріотичні пісні.

Батько Ані Лорак
Батько Ані Лорак Мирослав Куєк. Фото: скриншот Facebook

Відомо, що родина Ані Лорак розпалася, мати відмовилася від неї, і Лорак провела дитинство в інтернаті. Однак тато зірки часто її відвідував, підтримував та дарував подарунки. Він намагався забрати її в свою нову родину, однак Лорак не прийняла нову кохану тата.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ані Лорак подала документи на отримання російського громадянства. Також ми розповідали, що Ані Лорак  виступила під фонограму на сцені в Мінську.

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