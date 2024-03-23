Предательница Повалий поблагодарила оккупантов за спасение на фоне смертельных обстрелов в Запорожье

Украинская певица-предательница Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Выбравшая пророссийскую позицию украинская певица Таисия Повалий шокировала очередным признанием. Она поблагодарила оккупантов за спасение, обозвала украинцев "обманутыми" и объяснила, почему поет в Кремле на родном языке.

Об этом пишут росСМИ.

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Родившаяся в Киевской области певица Таисия Повалий с начала полномасштабного вторжения позорно сбежала в Россию. Артистка получила российское гражданство и активно пропагандирует путинские нарративы.

Повалий вдруг решила объяснить, как попала в Москву — она приехала на съемки именно 24 февраля 2022 года. Она считает это "совпадение" счастливым случаем судьбы.

"Удивительно! Боже проведение! Мы с сыном ехали на съемку шоу с сумочкой, я в шубе и все. Но для меня это было как спасение! Это ситуация с "СВО", я поняла, что меня спасают. Что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. Многие люди говорят, что я слишком веселая, а я радуюсь, что я жива, что этот произвол в Украине может закончиться", — заявила путинистка.

Украинская певица-предательница Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Также артистка объяснила, почему не покинула Украину еще в 2014 году. Она считает, что ее обманули "минскими соглашениями".

"Мы ждали, что будут подписаны "Минские договоренности", мы этим и жили. Мы верили, но нас всех обманули. Всех нас! Мы ждали! Ведь я не уезжала из Украины. А потом началась "спецоперация". И я поняла, что есть надежда все-таки на то, что будут изменения в моей стране. Потому что страна катится со скалы... Это обманутые люди. И мне их даже как-то жаль. Но прозрение-то придет. И оно будет очень сложным", — рассказала свое искаженное видение ситуации Повалий.

Украинская певица-предательница Таисия Повалий. Фото: росСМИ

Последним и не менее впечатляющим заявлением стало его мнение о выступлениях в Кремле. Путинская звезда не видит проблемы в том, чтобы петь на украинском языке перед диктатором, который уничтожает украинский народ.

"По-прежнему я продолжала выступать на сцене в Кремлевском дворце, я принимала участие в благотворительных концертах, и мое выступление на Дне победы 22-го года, оно же фурор произвело. Своим принципам я не могу изменять... Для меня было важно выйти в День победы и спеть песню на украинском языке "Родная мать моя". Потому что для меня ничего не изменилось с тех пор. Все перевороты, все революции — они для кого-то. Для какого-то пласта населения это делалось, но не для всех людей Украины. Для меня важно выйти с украинской песней на сцену Кремлевского государственного дворца в День Победы! Я прямо горжусь этим своим выступлением!" — возвышенно произнесла предательница.

Все эти заявления Повалий совершила в день после двух масштабных ракетных обстрелов Украины, в результате которых погибли и травмировались десятки украинцев.

Напомним, украинские власти хотят лишить таких, как Повалий, национальных наград. Также звезда продалась президенту России Владимиру Путину и спела на его выборах.