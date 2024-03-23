Зрадниця Повалій подякувала окупантам за порятунок на тлі смертельного обстрілу в Запоріжжі

Українська співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Українська співачка Таїсія Повалій, яка вибрала проросійську позицію, шокувала черговим зізнанням. Вона подякувала окупантам за порятунок, обізвала українців "обманутими" і пояснила, чому співає у Кремлі рідною мовою.

Про це пишуть росЗМІ.

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Співачка Таїсія Повалій, яка народилась на Київщині, від початку повномасштабного вторгнення ганебно втекла в Росію. Артистка отримала російське громадянство, тож активно пропагандує пропутінські наративи.

Повалій раптом вирішила пояснити, як потрапила до Москви — вона приїхала на зйомки саме 24 лютого 2022 року. Вона вважає цей "збіг" щасливим випадком долі.

"Дивовижно! Боже проведення! Ми з сином їхали на зйомку шоу з сумочкою, я в шубі і все. Але для мене це було як порятунок! Це ситуація з "СВО", я зрозуміла, що мене рятують. Що в мене є шанс на життя. У мене виросли крила. Багато людей кажуть, що я занадто весела, а я радію, що я жива, що це свавілля в Україні може закінчитися", — заявила путіністка.

Українська співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Також артистка пояснила, чому не покинула Україну ще в 2014 році. Вона вважає, що її обманули "мінськими угодами".

"Ми чекали, що будуть підписані "Мінські домовленості", ми цим і жили. Ми вірили, але нас усіх обдурили. Усіх нас! Ми чекали! Адже я не виїжджала з України. А потім почалася "спецоперація". І я зрозуміла, що є надія все-таки на те, що будуть зміни в моїй країні. Тому що країна котиться зі скелі... Це обмануті люди. І мені їх навіть якось шкода. Але прозріння то прийде. І воно буде дуже-дуже складним", — розповіла своє спотворене бачення ситуації Повалій.

Українська співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Останньою і не менш вражаючою заявою стала її думка про виступи в Кремлі. Путінська зірка не бачить проблеми в тому, щоб співати українською перед диктатором, який знищує український народ.

"Як і раніше, я продовжувала виступати на сцені в Кремлівському палаці, я брала участь у благодійних концертах, і мій виступ на Дні перемоги 22-го року, він же фурор справив. Своїм принципам я не можу зраджувати... Для мене було важливо вийти в День перемоги і заспівати пісню українською мовою "Рідна мати моя". Тому що для мене нічого не змінилося відтоді. Усі перевороти, усі революції — вони для когось. Для якогось пласту населення це робилося, але не для всіх людей України. Для мене важливо вийти з українською піснею на сцену Кремлівського державного палацу на День Перемоги! Я прям пишаюся цим своїм виступом!" — піднесено промовила зрадниця.

Всі ці заяви Повалій зробила у день після двох масштабних ракетних обстрілів України, внаслідок яких загинули і постраждали десятки українців.

Нагадаємо, українська влада хоче позбавити таких, як Повалій, національних нагород. Також зірка продалась президенту Росії Володимиру Путіну і заспівала на його виборах.