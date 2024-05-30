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Срывов не было — похудевшая на 12 кг Мишина рассекретила свой рацион

30 мая 2024 15:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мишина рассказала о диете, на которой похудела на 12 кг.
Украинская актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса Ксения Мишина похудела за 4 месяца на 12 килограммов. Звезда поделилась своим рационом, благодаря которому она приобрела желаемые формы.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Мишина о своей суровой диете

Ксения Мишина отвечала на вопросы своей аудитории в Instagram. Ей удалось за короткий промежуток времени сбросить 12 килограммов, поэтому многим поклонникам стало интересно, как она смогла достичь таких впечатляющих результатов.

Звезда призналась, что соблюдала достаточно строгую диету, в которой было просчитано необходимое количество белков, жиров и углеводов с дефицитом калорий. Мишина ела много овощей, рыбу и каши. Сейчас артистка уже не считает калории, но употребляет только здоровую пищу и регулярно тренируется.

"У меня было три основных варианта завтрака, хотя сейчас так же. Овсяная крупа, белок, авокадо боул с тунцем в собственном соку (овощи, темный рис). арахиса). И вот я миксовала по дням", - поделилась артистка.

Мишина рассказала о своей диете
Рацион Ксении Мишиной на похудении. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Мишина показала свой рацион на похудении
Рацион Ксении Мишиной на похудении. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Мишина шокировала своим рационом во время похудения
Рацион Ксении Мишиной на похудении. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ранее известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка". А также актриса попала в скандал из-за интервью с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем.

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Ксения Мишина
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