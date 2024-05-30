Мишина рассказала о диете, на которой похудела на 12 кг.

Украинская актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Известная украинская актриса Ксения Мишина похудела за 4 месяца на 12 килограммов. Звезда поделилась своим рационом, благодаря которому она приобрела желаемые формы.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Ксения Мишина отвечала на вопросы своей аудитории в Instagram. Ей удалось за короткий промежуток времени сбросить 12 килограммов, поэтому многим поклонникам стало интересно, как она смогла достичь таких впечатляющих результатов.

Звезда призналась, что соблюдала достаточно строгую диету, в которой было просчитано необходимое количество белков, жиров и углеводов с дефицитом калорий. Мишина ела много овощей, рыбу и каши. Сейчас артистка уже не считает калории, но употребляет только здоровую пищу и регулярно тренируется.

"У меня было три основных варианта завтрака, хотя сейчас так же. Овсяная крупа, белок, авокадо боул с тунцем в собственном соку (овощи, темный рис). арахиса). И вот я миксовала по дням", - поделилась артистка.

Рацион Ксении Мишиной на похудении. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Рацион Ксении Мишиной на похудении. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Рацион Ксении Мишиной на похудении. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ранее известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка". А также актриса попала в скандал из-за интервью с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем.