Мишина рассказала о диете, на которой похудела на 12 кг.

Срывов не было — похудевшая на 12 кг Мишина рассекретила свой рацион
Известная украинская актриса Ксения Мишина похудела за 4 месяца на 12 килограммов. Звезда поделилась своим рационом, благодаря которому она приобрела желаемые формы.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.
Мишина о своей суровой диете
Ксения Мишина отвечала на вопросы своей аудитории в Instagram. Ей удалось за короткий промежуток времени сбросить 12 килограммов, поэтому многим поклонникам стало интересно, как она смогла достичь таких впечатляющих результатов.
Звезда призналась, что соблюдала достаточно строгую диету, в которой было просчитано необходимое количество белков, жиров и углеводов с дефицитом калорий. Мишина ела много овощей, рыбу и каши. Сейчас артистка уже не считает калории, но употребляет только здоровую пищу и регулярно тренируется.
"У меня было три основных варианта завтрака, хотя сейчас так же. Овсяная крупа, белок, авокадо боул с тунцем в собственном соку (овощи, темный рис). арахиса). И вот я миксовала по дням", - поделилась артистка.
Ранее известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка". А также актриса попала в скандал из-за интервью с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем.
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