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Зривів не було — схудла на 12 кг Мішина розсекретила свій раціон

30 травня 2024 15:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мішина розповіла про дієту, на якій схудла на 12 кг — фото
Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка Ксенія Мішина схудла за 4 місяці на 12 кілограмів. Зірка поділилася своїм раціоном, завдяки якому вона отримала омріяні форми.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Мішина про свою сувору дієту

Ксенія Мішина відповідала на питання своєї аудиторії в Instagram. Їй вдалося за короткий проміжок часу скинути 12 кілограмів, а тому багатьом шанувальникам стало цікаво, як вона змогла досягти таких вражаючих результатів.

Зірка зізналася, що дотримувалася доволі суворої дієти, в якій було прораховано необхідну кількість білків, жирів та вуглеводів з дефіцитом калорій. Мішина їла багато овочів, рибу та каші. Зараз артистка вже не рахує калорії, однак вживає лише здорову їжу та регулярно тренується.

"В мене були три основні варіанти сніданку, хоча зараз так само. Вівсяна крупа, білок, авокадо боул з тунцем у власному соку (овочі, темний рис). Вівсяна крупа, 100 г фруктів, 50 г горіхів (усі, окрім фісташок та арахісу). І ось я міксувала по днях", — поділилася артистка.

Мішина розповіла про свою дієту
Раціон Ксенії Мішиної на схудненні. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Мішина показала свій раціон на схудненні
Раціон Ксенії Мішиної на схудненні. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Мішина шокувала своїм раціоном під час схуднення
Раціон Ксенії Мішиної на схудненні. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Раніше відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка". А також акторка потрапила у скандал через інтерв'ю з фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем.

схуднення
харчування
раціон харчування
дієта
українські зірки
здоров'я
Ксенія Мішина

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