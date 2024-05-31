Россияне украли колыбельную Дели.

Украинский музыкант Эдуард Приступа (Диля). Фото: instagram.com/dilyamusic_official/

Бывший участник украинской группы ТНМК и музыкант Эдуард Приступа, больше известный украинцам под псевдонимом Диля, заявил о том, что россияне украли колыбельную, которую он написал для дочери. Артист нашел композицию на одном из пиратских сайтов.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Артист поделился с поклонниками скриншотом с одного из российских пиратских сайтов. На нем была размещена его песня Ma fille je t'aime. Артист возмущен тем, что россияне продолжают воровать украинский контент. Музыкант добавил, что его композицию владельцы сайта отнесли к "русской поп-музыке".

"Орки не только разграбили мою квартиру в Гостомеле и разнесли в хлам, разрушили мою жизнь, как и жизнь миллионов украинцев, но... они не только убили мою мать, потому что им мало.... они еще и позорно украли мою франкоязычную колыбельную, которую я посвятил своей дочери, потому что они назвали это самым позорным выражением — "русская поп музыка"", — пожаловался музыкант.

Мать артиста скончалась вечером, 7 апреля 2024 года. Ее сердце не выдержало очередную российскую ракетную атаку на город Харьков. Из-за постоянных прилетов по городу у женщины произошел инсульт и инфаркт.

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