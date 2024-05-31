Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Разрушили жизнь, но и этого мало — россияне нагло украли песню известного украинского певца arrow

Разрушили жизнь, но и этого мало — россияне нагло украли песню известного украинского певца

31 мая 2024 16:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Россияне украли колыбельную Дели.
Украинский музыкант Эдуард Приступа (Диля). Фото: instagram.com/dilyamusic_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Бывший участник украинской группы ТНМК и музыкант Эдуард Приступа, больше известный украинцам под псевдонимом Диля, заявил о том, что россияне украли колыбельную, которую он написал для дочери. Артист нашел композицию на одном из пиратских сайтов.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

Читайте также:

Деля пожаловался на россиян

Артист поделился с поклонниками скриншотом с одного из российских пиратских сайтов. На нем была размещена его песня Ma fille je t'aime. Артист возмущен тем, что россияне продолжают воровать украинский контент. Музыкант добавил, что его композицию владельцы сайта отнесли к "русской поп-музыке".

"Орки не только разграбили мою квартиру в Гостомеле и разнесли в хлам, разрушили мою жизнь, как и жизнь миллионов украинцев, но... они не только убили мою мать, потому что им мало.... они еще и позорно украли мою франкоязычную колыбельную, которую я посвятил своей дочери, потому что они назвали это самым позорным выражением — "русская поп музыка"", — пожаловался музыкант.

Мать артиста скончалась вечером, 7 апреля 2024 года. Ее сердце не выдержало очередную российскую ракетную атаку на город Харьков. Из-за постоянных прилетов по городу у женщины произошел инсульт и инфаркт.

Ранее украинский музыкальный топ в Spotify снова возглавил российский трек "Да, я русский", выпущенный к выборам президента в РФ. А певица Кристина Соловий рассказала о том, как россияне похитили у нее песню.

ТНМК
авторское право
россияне
скандал
украинские звезды
песня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление