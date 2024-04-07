Українці вивели в топ Spotify пісню "Да, я русский" — деталі

Стрімінгова музична платорма Spotify. Фото: Spotify

Український музичний топ в Spotify знову очолив російський трек. Пропагандистська пісня "Да, я русский" була випущена до виборів президента в РФ.

Помітив феномен Telegram-канал "Єврофани".

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Популярний цифровий музичний сервіс Spotify опублікував топ пісень, які найбільше слухали українці. В ньому на другому місці виявився російський трек "Да, я русский".

Автор цієї композиції "Наверное поэт" отримує кошти з кожного прослуховування, пізніше платить податки в Росії і таким чином спронсорує армію країни-агресора.

Рейтинг Spotify. Фото: скриншот

Трек несе пропагандистський характер. В ньому оспівується велич Росії і водночас принижується Америка. Автор вклав всі стереотипні наративи РФ в текст.

"Да, я русский со мной Бог. Раша Раша держава наша. Наша Раша — Америка параша", — співається в пісні.

Відомо, що цю композицію випустили в альбому "Сдело в России". Її вихід був приурочений до 15 березня 2024 року, тобто виборів в РФ.

Нагадаємо, відома грузинська співачка Тамара Гвердцителі вважає, що в смерті її матері винний президент Росії Володимир Путін. Також репер Потап шокував українців — виступив в проросійському клубі в Німеччині.