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Тіна Кароль заколядувала у Карпатах і привітала з Водохрещем

6 січня 2024 20:39
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тіна Кароль заколядувала у Карпатах і привітала з Водохрещем
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Тіна Кароль зустріла Водохреще у Карпатах разом зі своїм сином. Вона заколядувала та привітала українців зі святом.

Зірка поділилась відео в instagram.

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Тіна Кароль привітала всіх з Водохрещем

Українська співачка Тіна Кароль заколядувала піснею "Нова радість стала". Вона поділилась нарізкою моментів свого відпочинку в Буковелі.

Зірка з сином зустрічались з колядниками, смакували українським борщем з салом та каталися на лижах. Помітно, що Тіна дуже щаслива.

"З Водохрещем! Очищення від ворогів з нашої землі і болю з нашої душі!" — підписала відео зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Раніше Тіна Кароль показала відпочинок з сином в Карпатах.

Нагадаємо, що нещодавно співачка похизувалася своїм тілом у спідній білизні

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