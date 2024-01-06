Тіна Кароль заколядувала у Карпатах і привітала з Водохрещем

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Співачка Тіна Кароль зустріла Водохреще у Карпатах разом зі своїм сином. Вона заколядувала та привітала українців зі святом.

Зірка поділилась відео в instagram.

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Тіна Кароль привітала всіх з Водохрещем

Українська співачка Тіна Кароль заколядувала піснею "Нова радість стала". Вона поділилась нарізкою моментів свого відпочинку в Буковелі.

Зірка з сином зустрічались з колядниками, смакували українським борщем з салом та каталися на лижах. Помітно, що Тіна дуже щаслива.

"З Водохрещем! Очищення від ворогів з нашої землі і болю з нашої душі!" — підписала відео зірка.

Раніше Тіна Кароль показала відпочинок з сином в Карпатах.

Нагадаємо, що нещодавно співачка похизувалася своїм тілом у спідній білизні