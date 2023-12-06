Тіна Кароль показала себе у напівоголеному вбранні — було видно дещо зайве

Українська співачка Тіна Кароль на "Вечері прем'єр з Катериною Осадчею" чотири роки тому. Фото: скриншот з YouTube

Народна артистка України, співачка і ведуча Тіна Кароль поділилася новими знімками з фотосесії. На світлинах українська виконавиця показала себе у напівоголеному вигляді, поставши перед камерою у костюмі на спідню білизну.

Відповідні фотографії з’явилися на офіційній сторінці Тіни Кароль в Instagram.

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Пікантні фотографії Тіни Кароль

На офіційній сторінці української виконавиці з’явилися нові фотографії, де вона показала себе у всій красі. На світлинах Тіна Кароль показала себе у стильному костюмі, який вона одягнула на напівоголене тіло. Так, співачка постала перед камерою у довгому піджаку, короткій спідниці, колготках і туфлях на підборах.

До того ж, не можна не звернути увагу на те, в чому Тіна Кароль під костюмом. Так, співачка показала себе у напівпрозорому бюстгальтері, який прикрила однією рукою. Також українська артистка нанесла на свої губи червону помаду, щоб зробити фото більш ефектними.

"Чуєш нові плітки про себе? Сприймай це, ніби у тебе новий парфум. Новий стійкий парфум "отрута"", — підписала свої фотографії українська співачка Тіна Кароль.

Нові фотографії Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Реакція людей на нові фото Тіни Кароль

Побачивши нові фотографії української артистки, її підписники не змогли промовчати. Тому під знімками одразу ж почали з’являтися різні коментарі користувачів мережі Instagram.

Реакція впевненої у собі жінки саме така

Красуня, як завжди. Я просто не уявляю, скільки зусиль треба докласти, щоб не звертати уваги і не засмучуватись від купи хейту і брудних пліток. Я б не змогла

Тіно, а ти живи і не звертай уваги на плітки, протиріччя, зло. Ти просто знай, що твоя місія в тебе — творити та доносити добро своєю творчістю. Решта — це заздрісники, які у житті нічого не домоглися

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Образи Тіни Кароль останнім часом

Останнім часом українська виконавиця Тіна Кароль відкрито демонструє своє тіло, показуючи себе у різних пікантних образах. Наприклад, не так давно на офіційній сторінці відомої артистки з’явилися кадри, де вона показала себе без спідньої білизни.

На відео співачка постала у довгій сукні чорного кольору з розрізами у доволі незвичних місцях. Цей образ відкрито демонстрував її форми і довгі ноги.

Співачка Тіна Кароль у пікантному вбранні. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль зачарувала публіку сімейними кадрами з дорослим сином.

Раніше ми розповідали про те, що артистка Тіна Кароль показала кадри зі зйомок свого кліпу.

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