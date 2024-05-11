Ілона Гвоздьова пошкодила авто в ДТП — фото

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП. На щастя, зірка не постраждала, однак сильно пошкодила свій автомобіль.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Танцівниця потрапила в аварію. На щастя, ніхто не постраждав. Зірка опублікувала світлини, на яких можна розгледіти помітні вм'ятини та подряпини на лівому крилі та дзеркалі автомобіля. Гвоздьова закликала своїх підписників бути уважними на дорозі, а особливо під час паркування.

Вона зізналася, що погано себе почувала з самого ранку і її дратував сильний кашель. Її подруга зранку пожартувала про те, що їй потрібен сильний стрес для того, щоб позбавитись такого симптому.

Гвоздьова зізналася, що аварія її дуже налякала, і вона зовсім забула про свій кашель.

"Як то кажуть, дякую що живі і окрім заліза ніхто не постраждав, ані водії, ані перехожі! Кармічний рік напевно невипадково дає мені знак — збавити обороти, звернути увагу на своє здоровʼя і почати піклуватися перш за все про себе, а потім про інших. P.S. будьте уважні на дорозі, особливо на великих стоянках ТРЦ", — повідомила танцівниця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько потрапила в аварію під Черкасами. Також ми розповідали, що зірка шоу "Холостяк" ледь не загинула у ДТП.