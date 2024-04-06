Наречена Роберта Паттінсона вперше показала їхню новонароджену дитину

Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Вотерхаус. Фото: instagram.com/doseofsuki/

Модель Сьюкі Вотерхаус підтвердила чутки про те, що вона стала мамою. Співачка опублікувала зняте на плівку фото з новонародженою дитиною на руках.

Фото Вотерхаус запостила у Instagram.

Читайте також:

Наречена Роберта Паттінсона підтвердила народження первістка

Раніше 37-річного Роберта Паттінсона та 32-річну Сьюкі Уотерхаус помітили на прогулянці з коляскою. Про вагітність Сьюкі стало відомо в листопаді минулого року.

"Ласкаво просимо до нашого світу, ангел", — написала вона. Стать малюка та його ім'я залишаються невідомими.

У грудні минулого року з'явилися чутки про заручини акторів після того, як співачку помітили з кільцем з великим діамантом на безіменному пальці.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Уотерхаус зустрічаються з 2018 року. Довгий час вони приховували свої стосунки, але наприкінці 2022 року спільно з'явилися й підтвердили роман. В інтерв'ю Сьюкі неодноразово зізнавалася, що дуже щаслива в нових відносинах, особливо на тлі минулих невдач.

Нагадаємо, зірка "Пліткарки" заручився.