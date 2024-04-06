Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наречена Роберта Паттінсона вперше показала їхню новонароджену дитину arrow

Наречена Роберта Паттінсона вперше показала їхню новонароджену дитину

6 квітня 2024 07:18
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наречена Роберта Паттінсона вперше показала їхню новонароджену дитину
Актор Роберт Паттінсон та модель Сьюкі Вотерхаус. Фото: instagram.com/doseofsuki/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Сьюкі Вотерхаус підтвердила чутки про те, що вона стала мамою. Співачка опублікувала зняте на плівку фото з новонародженою дитиною на руках.

Фото Вотерхаус запостила у Instagram.

Читайте також:

Наречена Роберта Паттінсона підтвердила народження первістка

Раніше 37-річного Роберта Паттінсона та 32-річну Сьюкі Уотерхаус помітили на прогулянці з коляскою. Про вагітність Сьюкі стало відомо в листопаді минулого року.

"Ласкаво просимо до нашого світу, ангел", — написала вона. Стать малюка та його ім'я залишаються невідомими.

 

У грудні минулого року з'явилися чутки про заручини акторів після того, як співачку помітили з кільцем з великим діамантом на безіменному пальці.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Уотерхаус зустрічаються з 2018 року. Довгий час вони приховували свої стосунки, але наприкінці 2022 року спільно з'явилися й підтвердили роман. В інтерв'ю Сьюкі неодноразово зізнавалася, що дуже щаслива в нових відносинах, особливо на тлі минулих невдач.

Нагадаємо, зірка "Пліткарки" заручився. 

закордонні зірки
Роберт Паттінсон
зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК