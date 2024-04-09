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Наречена Паттіннсона у спідньому показала, який вигляд має її фігура після пологів

9 квітня 2024 08:16
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наречена Паттіннсона у спідньому показала, який вигляд має її фігура після пологів
Модель Сьюкі Вотерхаус. Фото: instagram.com/sukiwaterhouse/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Сьюкі Вотерхаус, яка нещодавно стала мамою вперше, показала тіло піся пологів. Зірка поділилася фото у спідньому.

Знімок наречена Роберта Паттінсона запостила у своєму Instagram.

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Сьюкі Вотерхаус пишається своєю фігурою після пологів 

На фотографіях співачка робить селфі, демонструючи живіт після пологів. Цікаво, що стать та ім'я малюка, яка стала першою дитиною для Сьюкі та її коханого Роберта Паттінсона, досі не розкривається.

 

"У післяпологовому періоді так багато радості, сміху, сліз та гормонів. Я пишаюся тим, через що пройшло моє тіло, а також добротою та ніжністю, які я виявила до себе в цей період", — написала вона.

Про необхідність відновлення після пологів часто висловлюються зірки. Наприклад, Ліндсі Лохан зізнавалася, що після народження сина їй не було справи до того, який вигляд вона має, і про бігову доріжку вона навіть не думала.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Уотерхаус зустрічаються з 2018 року. Довгий час вони приховували свої стосунки, але наприкінці 2022 року спільно з'явилися й підтвердили роман.

Нагадаємо, зірка "Пліткарки" одружується. А наречена Роберта Паттінсона показала їхнього первістка.

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