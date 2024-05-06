15 країн — хто виступатиме у першому півфіналі Євробачення-2024
У цей вівторок, 7 травня, у шведському місті Мальме пройде перший півфінал конкурсу "Євробачення-2024". 15 виконавців із різних країн будуть змагатися за участь у фіналі пісенного конкурсу.
Новини.LIVE розкажуть читачам під якими номерами будуть виступати учасники Євробачення.
Порядок виступів учасників Євробачення-2024
1. Кіпр: Силія Капсіс — Liar
2. Сербія: Teya Dora — Ramonda
3. Литва: Silvester Belt — Luktelk
4. Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue
5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
6. Польща: LUNA — The Tower
7. Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
8. Ісландія: Hera Björk — Scared of Heights
9. Словенія: Raiven — Veronika
10. Фінляндія: Windows95man — No Rules!
11. Молдова: Natalia Barbu — In The Middle
12. Азербайджан: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov — Özünlə Apa
13. Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
14. Португалія: iolanda — Grito
15. Люксембург: Талі — Fighter
Раніше Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для Євробачення. Також співачки навчили ведучу церемонії Бірюзового хідника битися крашанками.
Читайте Новини.LIVE!