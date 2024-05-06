Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

У цей вівторок, 7 травня, у шведському місті Мальме пройде перший півфінал конкурсу "Євробачення-2024". 15 виконавців із різних країн будуть змагатися за участь у фіналі пісенного конкурсу.

Новини.LIVE розкажуть читачам під якими номерами будуть виступати учасники Євробачення.

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Порядок виступів учасників Євробачення-2024

1. Кіпр: Силія Капсіс — Liar

2. Сербія: Teya Dora — Ramonda

3. Литва: Silvester Belt — Luktelk

4. Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue

5. Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

6. Польща: LUNA — The Tower

7. Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

8. Ісландія: Hera Björk — Scared of Heights

9. Словенія: Raiven — Veronika

10. Фінляндія: Windows95man — No Rules!

11. Молдова: Natalia Barbu — In The Middle

12. Азербайджан: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov — Özünlə Apa

13. Австралія: Electric Fields — One Milkali (One Blood)

14. Португалія: iolanda — Grito

15. Люксембург: Талі — Fighter

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